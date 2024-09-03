- Продолжается преследование лица, ответственного за нападение на сотрудников избирательной службы.

В результате нападения на волонтера партии "Зеленые" во время предвыборной кампании в городе Хохен-Нойендорф, район Верхняя Хафель, правоохранительные органы все еще разыскивают подозреваемого. Полиция опубликовала фоторобот предполагаемого преступника. Личность подозреваемого, возраст которого, как считается, находится в диапазоне от 20 до 35 лет, установить пока не удалось. Он якобы вступил в спор с волонтером, который в это время раздавал предвыборные материалы.

Сообщается, что затем он напал на волонтера, похитил его вещи и быстро скрылся с места происшествия. Отдел полиции, занимающийся расследованием политических преступлений, в настоящее время расследует инцидент.

Волонтер принял решение отменить оставшиеся предвыборные мероприятия из соображений безопасности. Несмотря на инцидент, сторонники организовали небольшой митинг в поддержку партии "Зеленые".

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