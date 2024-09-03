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Продолжается преследование лица, ответственного за нападение на сотрудников избирательной службы.

После предполагаемого политически мотивированного нападения на выборного чиновника правоохранительные органы пока не идентифицировали подозреваемых. Подробный портрет графика используется для оказания помощи в расследовании.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
После нападения на избирком правоохранители продолжают розыск преступника. (Иллюстрация)
После нападения на избирком правоохранители продолжают розыск преступника. (Иллюстрация)

- Продолжается преследование лица, ответственного за нападение на сотрудников избирательной службы.

В результате нападения на волонтера партии "Зеленые" во время предвыборной кампании в городе Хохен-Нойендорф, район Верхняя Хафель, правоохранительные органы все еще разыскивают подозреваемого. Полиция опубликовала фоторобот предполагаемого преступника. Личность подозреваемого, возраст которого, как считается, находится в диапазоне от 20 до 35 лет, установить пока не удалось. Он якобы вступил в спор с волонтером, который в это время раздавал предвыборные материалы.

Сообщается, что затем он напал на волонтера, похитил его вещи и быстро скрылся с места происшествия. Отдел полиции, занимающийся расследованием политических преступлений, в настоящее время расследует инцидент.

Волонтер принял решение отменить оставшиеся предвыборные мероприятия из соображений безопасности. Несмотря на инцидент, сторонники организовали небольшой митинг в поддержку партии "Зеленые".

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