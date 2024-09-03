- Продолжается около 100 градусов, сопровождается грозами и сильными ливнями.

На ближайшие дни в Баварии ожидается смешанная погода с солнцем, облаками и периодическими грозовыми дождями, как сообщает немецкий метеорологический сервис (DWD). Сегодня можно ожидать в основном ясную или облачную погоду с температурами от 26 до 30 градусов Цельсия. К полудню возможны редкие дожди и грозы, особенно в горных районах. Аналогичные условия могут наблюдаться в западной Баварии ночью.

В среду восточная Бавария получит больше солнечных часов, сопровождаемых редкими дождями и грозами в течение дня. Температуры, как ожидается, будут колебаться от 23 до 30 градусов Цельсия. В четверг восточная Бавария насладится более солнечной погодой, в то время как остальная часть региона будет в основном облачной, с температурами от 23 до 29 градусов Цельсия.

В ночь с четверга на пятницу ожидаются существенные осадки и редкие грозы, в основном в Швабии и восточной Баварии. Температуры также значительно снизятся, достигнув 16 до 10 градусов Цельсия.

В среду посетители восточной Баварии, возможно, наслаждатся более длительными периодами солнца среди редких дождей и гроз, как прогнозируется для региона. Тем не менее, вся Бавария, как ожидается, продолжит испытывать смешанную погоду с солнцем, облаками и периодическими грозовыми дождями, согласно прогнозу DWD.

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