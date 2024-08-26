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Продолжая свои рекордные выступления, Мюллер продолжает воплощать идентичность "Баварии".

Половина первоначального состава уходит, и одновременно подписывается пять-шесть новых игроков. Это не та стратегия перестройки, которую имели в виду в ФК Бавария. Но дебютные матчи показывают: множество знакомых фигур все еще влияют на Updated squad. Один из них особенно бросается в глаза.

 and  Hanna Hofmann
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Последний записный рекордсмен Бундеслиги FC Байерн, Томас Мюллер, наслаждается триумфом после...
Последний записный рекордсмен Бундеслиги FC Байерн, Томас Мюллер, наслаждается триумфом после победы в Вольфсбурге.

- Продолжая свои рекордные выступления, Мюллер продолжает воплощать идентичность "Баварии".

Великие имена, такие как Франц Беккенбауэр, Зепп Майер, Лотар Маттеус и даже Оливер Кан, блистали с "Баварией", завоевав множество трофеев. Однако ни один из них не сыграл столько матчей в Бундеслиге за пионерный немецкий футбольный клуб, как Томас Мюллер.

Во время победы "Баварии" над "Вольфсбургом" со счетом 3:2 (1:0) в первом туре Бундеслиги 34-летний Мюллер установил свой 474-й матч в высшей лиге за клуб, побив исторический рекорд. С 710 играми в Бундеслиге, Кубке Германии или Лиге чемпионов против "СК Фрайбург", Мюллер имеет потенциал обойти легендарного вратаря Зеппа Майера по количеству appearances для "Баварии" во всех турнирах.

Когда его спросили о возможности получить статую перед мюнхенским стадионом, подобно тем, что уже есть у Герда Мюллера и скоро появится у Франца Беккенбауэра, он сказал: "Мы живем в современную эпоху, нашей победной команде не нужны статуи. Может быть, в один прекрасный день у нас будет цифровой файл, облако или QR-код".

Влияние Мюллера на выступление "Баварии" в "Вольфсбурге" было очевидным. Выйдя на поле на 65-й минуте вместо француза Саши Буэя, когда "Бавария" проигрывала 1:2, через 17 минут счет стал 3:2, и автор победного гола Серж Гнабри выразил восхищение пасом Мюллера, сказав: "Иногда он делает вещи своим телом, это безумие!"

Один из самых памятных моментов сезона произошел, когда Мюллер заменил небольшой листок бумаги с тактическими инструкциями нового тренера Винсента Компани для Йoshи Киммиха и Александра Павловича. Киммих вернулся на позицию центрального защитника, и Мюллер "принес много положительной энергии" (Христоф Фройнд, спортивный директор). Победный гол был забит почти забытым форвардом Сержем Гнабри на 82-й минуте.

Этот эпизод подчеркивает тот факт, что долгожданный, широко анонсированный и навязчиво проведенный ребрендинг "Баварии" еще не состоялся. В матче приняло участие всего одно новое приобретение (Майкл Олисе), в то время как многие знакомые лица остались.

Мюллер всерьез рассматривал уход из "Баварии" всего дважды

Последние пять лет были отмечены постоянным планированием состава под влиянием пяти разных тренеров, трех спортивных директоров и трех CEO, что в конечном итоге привело к сложностям в Мюнхене. Игроки, такие как Леон Горецка и Кингсли Коман, подписали выгодные контракты, которые не стимулируют переходить в другие клубы. Возможные кандидатуры для Томаса Тухеля, такие как Эрик Дье и Рафаэль Guerreiro, могут не подходить под видение Винсента Компани.

В отличие от этого, Мюллер всегда был высоко востребован среди профессионалов. Почти... В интервью "Киккеру" победитель чемпионата мира 2014 года признался, что серьезно рассматривал уход из "Баварии" только дважды за последние 15 лет своей профессиональной карьеры.

"Например, когда я оказался во втором ряду под руководством Нико Ковача: тогда я был бы открыт для меньшей лояльности к клубу", - сказал он. Или когда Луи ван Гаал хотел подписать его в "Манчестер Юнайтед" в 2015 году: "У "Манчестер Юнайтед" были финансовые возможности подготовить существенное, убедительное предложение. Я рассматривал возможность перейти к своему ментору. Но "Бавария" приняла решение мгновенно, положив конец любым спекуляциям".

В текущей кампании Лиги чемпионов Томас Мюллер может побить рекорд Зеппа Майера по количеству appearances за "Баварию" во всех турнирах. Несмотря на рассмотрение возможности ухода из клуба при определенных обстоятельствах, Мюллер остался верен "Баварии" и продолжает блистать в Лиге чемпионов с командой.

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