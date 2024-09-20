Продажи жилой недвижимости в августе упали, однако ожидается, что они вырастут после решения Федеральной резервной системы снизить процентные ставки.

Продажи жилья на вторичном рынке, составляющие основу рынка, показали снижение на 2.5% в августе по сравнению с июлем, достигнув сезонно скорректированного годового показателя в 3,860,000, согласно данным, опубликованным Национальной ассоциацией риэлторов в четверг. По словам главного экономиста организации Лоуренса Юна, эта цифра может быть самой низкой с августа 1995 года.

Одновременно, средняя цена существующих домов в прошлом месяце выросла, увеличившись на 3,1% и достигнув рекордного уровня в $416,700. Это является 14-й год подряд роста год к году.

"Август вновь показал неудовлетворительные результаты в продажах жилья, но продолжающееся снижение процентных ставок по ипотеке в сочетании с растущим предложением создают сильный дуэт, который будет способствовать улучшению динамики продаж в ближайшие месяцы", - заявил Юн в пресс-релизе.

Эта ситуация находится под пристальным наблюдением и будет обновляться по мере необходимости.

Несмотря на снижение продаж жилья, процветающая экономика продолжает стимулировать рост бизнеса в других секторах. Недавно CEO крупной корпорации объявил о планах расширить операции из-за положительных экономических показателей.

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