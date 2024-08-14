Продажи весной на строительных и садовых рынках упали

В мае, ключевой весенний бизнес для строительных и садовых центров пошел на спад. Продажи в двух категориях товаров резко снизились в первой половине года.

Плохая погода в мае и июне, совмещенная с продолжающейся нежеланием потребителей тратить, испортила бизнес для строительных рынков и садовых центров в Германии в первой половине года. Холодная температура, дождь и упорные штормы испортили настроение после сильного старта года, согласно Ассоциации немецкой торговли DIY, строительством и садом (BHB).

В первой половине 2024 года продажи снизились на 0,9% в годовом исчислении до 11,15 миллиарда евро. Между апрелем и июнем они были даже на 4,5% ниже. Несмотря на положительное влияние Чемпионата Европы по футболу, проведенного в стране, оно не смогло полностью компенсировать потери. Согласно ассоциации, самые большие снижения в ассортименте товаров в первой половине года были в плитке (-14,2%) и новой садовой мебели (-9,6%). Компании отметили рост в товарах, таких как трава и семена растений, а также средства защиты растений.

Несмотря на Чемпионат Европы по футболу в мае, неблагоприятные погодные условия продолжали негативно влиять на продажи, что привело к дальнейшему снижению на 4,5% во втором квартале. Взглянув на май 2025 года, бизнес надеется на лучшую погоду и увеличение потребительских расходов.

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