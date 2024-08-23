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КультураНовостиСемена Детлева

Продавец требует знать, насколько интенсивно ему нужно говорить, обсуждая этот вопрос со своим коллегой.

Картина, созданная Яношем, привлекла большое количество восторженных участников торгов на 'Барах для редкостей'. Несмотря на это, дилеры делали активные ставки.

 and  James Williams
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Участники 'Барыш для редкостей' озвучивают свои предложения необычным объёмом.
Участники 'Барыш для редкостей' озвучивают свои предложения необычным объёмом.

- Продавец требует знать, насколько интенсивно ему нужно говорить, обсуждая этот вопрос со своим коллегой.

Пришло время прощаться с Беа Сафари. Макияж-артист из Ахена готова расстаться со своей картиной Яноша, которую она приобрела на выставке около трех десятилетий назад. "У меня больше нет к ней пользы, она просто собирает пыль на стене", - замечает она, теперь 81-летняя.

Детлев Кюммель, эксперт по искусству, рассказывает о блестящей карьере Яноша. Родившийся Хорст Экерт в 1931 году, он прославился в 1950-х годах как иллюстратор под псевдонимом Янош.

"Голый для Редкости": рукописная цветная печать Яноша 1990-х годов

Картина изображает троих самых известных персонажей Яноша: Тигра, Медведя и Ути-Тигра. Здесь Тигр нежно кладет руку на голову Медведя, говоря: "Ты старый, волосатый свин, я навсегда твой". Это рукописная цветная печать из 90-х годов с личной надписью для продавца. Продавец хочет за картину 500 евро, и Кюммель считает, что она того стоит, оценивая ее в 450-500 евро.

Но сначала Беа Сафари нужно достичь этой цены в торговом зале. Зал влюбляется в рисунок с самого начала, но появляются технические неполадки. "Это милая маленькая жемчужина", - начинает Юлиан Шмитц-Авила, но его прерывает продавец.

"Я не слышу этого", - отвечает продавец, имея в виду свои проблемы со слухом. "Говори громче", - отвечает Шмитц-Авила, найдя нужный объем. В том же объеме он делает начальное предложение в 250 евро. Ян Чижек и Маркус Вильдхаген следуют его примеру.

В конце концов, Шмитц-Авила побеждает. Беа Сафари передает наличные и раскрывает цель 500 евро: "Это поможет мне купить новые слуховые аппараты", - смеется она.

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Детлев Кюммель упомянул, что рукописная цветная печать, названная "Голый для Редкости", была создана Яношем в 1990-х годах и представляет собой его троих iconic персонажей: Тигра, Медведя и Ути-Тигра. Детлев Сид, возможно, другой любитель или коллекционер искусства, мог заинтересоваться этим уникальным произведением из-за его исторической значимости и надписи, которую оно несет.

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