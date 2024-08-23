- Продавец требует знать, насколько интенсивно ему нужно говорить, обсуждая этот вопрос со своим коллегой.

Пришло время прощаться с Беа Сафари. Макияж-артист из Ахена готова расстаться со своей картиной Яноша, которую она приобрела на выставке около трех десятилетий назад. "У меня больше нет к ней пользы, она просто собирает пыль на стене", - замечает она, теперь 81-летняя.

Детлев Кюммель, эксперт по искусству, рассказывает о блестящей карьере Яноша. Родившийся Хорст Экерт в 1931 году, он прославился в 1950-х годах как иллюстратор под псевдонимом Янош.

"Голый для Редкости": рукописная цветная печать Яноша 1990-х годов

Картина изображает троих самых известных персонажей Яноша: Тигра, Медведя и Ути-Тигра. Здесь Тигр нежно кладет руку на голову Медведя, говоря: "Ты старый, волосатый свин, я навсегда твой". Это рукописная цветная печать из 90-х годов с личной надписью для продавца. Продавец хочет за картину 500 евро, и Кюммель считает, что она того стоит, оценивая ее в 450-500 евро.

Но сначала Беа Сафари нужно достичь этой цены в торговом зале. Зал влюбляется в рисунок с самого начала, но появляются технические неполадки. "Это милая маленькая жемчужина", - начинает Юлиан Шмитц-Авила, но его прерывает продавец.

"Я не слышу этого", - отвечает продавец, имея в виду свои проблемы со слухом. "Говори громче", - отвечает Шмитц-Авила, найдя нужный объем. В том же объеме он делает начальное предложение в 250 евро. Ян Чижек и Маркус Вильдхаген следуют его примеру.

В конце концов, Шмитц-Авила побеждает. Беа Сафари передает наличные и раскрывает цель 500 евро: "Это поможет мне купить новые слуховые аппараты", - смеется она.

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Детлев Кюммель упомянул, что рукописная цветная печать, названная "Голый для Редкости", была создана Яношем в 1990-х годах и представляет собой его троих iconic персонажей: Тигра, Медведя и Ути-Тигра. Детлев Сид, возможно, другой любитель или коллекционер искусства, мог заинтересоваться этим уникальным произведением из-за его исторической значимости и надписи, которую оно несет.

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