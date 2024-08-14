- Продано дополнительное земельное участковое участковое строительство высокотехнологичного парка в районе Магдебурга

В процессе создания Высокотехнологичного парка для размещения Intel в Магдебурге продолжается развитие территории. Компания Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) продала 34 гектара перепрофилированной земли компании Hightech-Park GmbH. По данным BVVG, эти территории примыкают к 400-гаектарному участку, где американская компания-производитель чипов Intel построит два новых завода по производству полупроводников.

Hightech-Park GmbH — государственная компания, базирующаяся в Магдебурге, ответственная за развитие парка, который займет общую площадь 700 гектаров. Цель состоит в том, чтобы превратить новый участок в центр производства микрочипов в Европе, создав более 3000 новых рабочих мест. BVVG управляет бывшими государственными сельскохозяйственными и лесными землями от имени федерального правительства. На начало года она управляла около 18 400 гектарами в Саксонии-Анхальт.

Компания Hightech-Park GmbH планирует использовать недавние 34 гектара для дополнительных производственных мощностей, способствуя расширению высокотехнологичного парка. С вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей парк, как ожидается, существенно увеличит производственную мощность по производству полупроводников в Европе.

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