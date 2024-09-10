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Прочитайте страницы Национального месяца осведомленности о чтении.

Сентябрь отмечает Национальный месяц грамотности, совпадающий со временем, когда многие студенты возвращаются в свои образовательные учреждения.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Сотрудники CNN делятся своими любимыми произведениями.... Члены команды CNN обсуждают свои любимые...
Сотрудники CNN делятся своими любимыми произведениями.... Члены команды CNN обсуждают свои любимые книги.

Прочитайте страницы Национального месяца осведомленности о чтении.

Согласно данным Национального института грамотности, примерно 21% взрослых в Соединенных Штатах сталкиваются с неграмотностью, в то время как поразительные 54% читают на уровне ниже шестого класса.

Стоит отметить, что некоторые из этих людей родом из стран, где английский не является основным языком.

Финансовые ограничения также способствуют этой проблеме, так как школы и учащиеся в неблагополучных районах часто не имеют необходимых ресурсов для всестороннего обучения чтению.

Даже подход к обучению чтению в школах может повлиять на показатели грамотности.

Многие педагоги и сторонники грамотности выступают за обучение, основанное на научных данных, подчеркивая важность обучения фонетике. Они утверждают, что десятилетия продвижения альтернативных методов обучения – методов, которые приоритет отдавали запоминанию слов и визуальным помощникам вместо фонетических упражнений – не были столь эффективны, как методы, ориентированные на фонетику.

Вдохновение к чтению у детей через сказки на ночь всегда было популярным. Родители, бабушки и дедушки и другие близкие люди могут способствовать ранней любви к книгам у малышей.

Итак, читайте детям в вашей жизни. Рассмотрите возможность волонтерства своего времени, чтобы помочь другим научиться читать. И в течение Национального месяца грамотности подумайте о пожертвовании одной из этих глобальных организаций, неустанно работающих над тем, чтобы улучшить жизнь через образование в области грамотности.

Вы можете внести свой вклад, используя форму ниже или нажав здесь.

Несмотря на усилия многих, в том числе школ и семей, статистика США показывает, что мы, как коллектив, все еще имеем значительное количество взрослых, которые борются с неграмотностью или читают ниже шестого класса. Как ответственный гражданин, важно рассмотреть возможность волонтерства, чтобы помочь решить эту проблему, особенно в течение Национального месяца грамотности.

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