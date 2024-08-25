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Проблемы со звездолеем: NASA откладывает возвращение астронавтов с МКС до 2025 года.

Предназначенные на запуск космонавты NASA вынуждены провести около трех месяцев на Международной космической станции (МКС) из-за трудностей с космическим кораблем 'Старлайнер' Boeing. Точная дата отправки не ясна.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 3 минут

- Проблемы со звездолеем: NASA откладывает возвращение астронавтов с МКС до 2025 года.

Изначально астронавты Суннита Уильямс и Барри "Буч" Уилмор планировались к проведению в Международной космической станции (МКС) примерно неделю. Однако из-за проблем с космическим кораблем Boeing "Старлайнер" их визит был продлен более чем на восемь месяцев. Теперь они должны вернуться на Землю в феврале 2025 года, используя космический корабль SpaceX "Крю Dragon", как объявило НАСА. Решение было принято из-за опасений по безопасности возвращения "Старлайнера" с экипажем на борту, заявил администратор НАСА Билл Нелсон. Уильямс и Уилмор отправились на МКС в начале июня во время первого пилотируемого испытательного полета "Старлайнера".

Миссия изначально планировалась на около недели, но возникло несколько технических проблем, таких как неполадки двигателей и утечки гелия. Планируемый к середине июня возврат был отменен, оставив двух астронавтов застрявшими на космической станции, в 400 километрах над Землей.

Менеджер НАСА Норман Найт заявил, что поговорил с астронавтами об их продленном пребывании, и они полностью поддерживают это решение и продолжат свою миссию на МКС.

В соответствии с новым планом, Уильямс и Уилмор перейдут на "Крю Драгон" SpaceX в феврале 2023 года, в то время как "Старлайнер" вернется на Землю без экипажа. Этот шаг запланирован на раннюю сентябрь, что позволит прибытию "Крю Драгона".

Запуск "Экипажа 9" из мыса Канаверал с "Крю Драгоном" в настоящее время запланирован на некоторое время после 24 сентября. Вместо первоначально запланированных четырех астронавтов полетят только двое. Уильямс и Уилмор затем присоединятся к этому экипажу и вернутся на Землю со своими двумя коллегами после многомесячной миссии в 2025 году.

Уильямс, 58 лет, и Уилмор, 61 год, являются опытными астронавтами, согласно менеджеру НАСА Дане Вайгел. Шесть-восемьмесячное пребывание в космосе находится в пределах среднего диапазона. Двое помогут с экспериментами и задачами по обслуживанию на МКС и даже могут провести несколько выходов в открытый космос к концу миссии. Кроме того, запасы продовольствия и питьевой воды обеспечены дополнительными грузовыми полетами. "Никто не должен сидеть на диете или ограничивать потребление калорий", - сказал Вайгел.

Космический корабль "Старлайнер", разработанный американской аэрокосмической компанией Boeing для НАСА, состоит из примерно трехметровой высоты кабины экипажа и служебного модуля. В отличие от "Крю Драгона" SpaceX, он приземляется на Земле, а не в воде.

Boeing работает над "Старлайнером" в течение многих лет, но в то время как "Крю Драгон" SpaceX успешно доставил людей и технологии на МКС, Boeing столкнулся с многочисленными проблемами. Первый непилотируемый тест в 2019 году даже не достиг МКС, и хотя второй тест в 2022 году был успешным, с тех пор накопилось много проблем, что привело к многочисленным задержкам. Корабль запустился из мыса Канаверал в начале июня после многих лет задержек, но технические проблемы, в том числе неполадки двигателей, неожиданное нагревание и утечки гелия, считаются серьезным препятствием для Boeing.

НАСА продолжает поддерживать "Старлайнер" Boeing несмотря на многочисленные неудачи. Это "очень мощный" корабль, сказал менеджер НАСА Стив Стіч на пресс-конференции. Команды НАСА и Boeing провели бесчисленные тесты и анализы, которые помогут в будущем. Глава НАСА Нелсон подчеркнул, что он полностью уверен в том, что "Старлайнер" будет перевозить экипажи на МКС в будущем.

Смотрите выше в видео: В Неаполе, Флорида, металлический кусок батареи МКС упал на дом семьи. НАСА расследовало космический мусор, который, как оказалось, летал в космосе около двух лет перед крушением.

Продленное пребывание Уильямса и Уилмора на МКС не является уникальной ситуацией, так как другие астронавты также провели длительные периоды в космосе из-за изменений в миссии.

В соответствии с пересмотренным планом "Старлайнер" не будет возвращать астронавтов на Землю, а вместо этого сосредоточится на устранении проблем, которые привели к продлению пребывания других астронавтов.

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