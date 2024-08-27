Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов меньше пассажиров в 2024 году, чем планировалось изначально - 205 миллионов.

Ryanair заказала 350 Boeing 737, но Boeing испытывает трудности с поставками из-за целого ряда технических проблем. Как заявилCEO Ryanair Майкл О'Лири, "Мы ожидали семь в июле, получили пять. Мы ожидали десять в августе, и если повезет, получим пять". Он также выразил разочарование, сказав: "Сейчас иметь дело с Boeing довольно раздражает". Эти задержки поставок, как ожидается, приведут к снижению прибыли Ryanair примерно на 500 миллионов евро.

Из-за трудностей с поставками у Boeing, которые заказали 350 Boeing 737, Ryanair получает самолеты медленнее, чем ожидалось. В результатеCEO Ryanair Майкл О'Лири признал, что авиакомпания, возможно, перевезет на 5 миллионов меньше пассажиров в 2024 году, чем планировалось изначально - 205 миллионов.

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