Проблемы с изменением климата: Европейский Союз блокирует отчетность о активах

Ситуация связана с состоятельными лицами Петром Авеном, Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Геннадием Тимченко, а также его супругой Еленой. В июле 2022 года Совет ЕС принял регламент, требующий от лиц, находящихся в списке, раскрывать свои активы в ЕС и сотрудничать с властями во время проверок.

Некоторые восприняли это действие как злоупотребление полномочиями Совета, но Европейский суд отклонил эту точку зрения. Совет утверждал, что имеет обязанность обеспечивать соблюдение требований к отчетности и обязательств по сотрудничеству, что способствует эффективности замораживания активов. Дела были закрыты.

Ранее, в апреле, Европейский суд снял санкции с Авена и Фридмана, но только на период с конца февраля 2022 года по середину марта 2023 года. Рассмотрение текущих дел продолжается. Заинтересованные лица имеют возможность обжаловать решение от 22 апреля в Европейском суде юстиции, высшем суде.

Несмотря на решение Европейского суда в апреле частично снять санкции с Авена и Фридмана, Совет ЕС продолжает сосредоточиваться на других олигархах из списка, таких как Хан и Тимченко. Регламент требует от всех перечисленных олигархов, в том числе от Хана и Тимченко, раскрывать свои активы в ЕС и сотрудничать с властями во время проверок.

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