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Проблемы с формированием коалиционного правительства в Тюрингии

Победа альтернативы в Тюрингии исторического масштаба, а вот потенциальные партнеры по коалиции пока ускользают. Сформировать правительство также может оказаться непросто для занявшей второе место ХДС.

 and  Vladimir Milov
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Несмотря на призрачные перспективы коалиции, кандидат от AfD в Тюрингии Björn Höcke вскоре начнёт...
Несмотря на призрачные перспективы коалиции, кандидат от AfD в Тюрингии Björn Höcke вскоре начнёт переговоры с другими партиями о возможном участии в правительстве.

- Проблемы с формированием коалиционного правительства в Тюрингии

Альтернатива для Германии (АфД) одерживает победу, левоцентристская коалиция распадается: После впечатляющего выступления АфД на выборах в ландтаг в Тюрингии предстоит сложный процесс формирования правительства. В настоящее время потенциальный альянс между ХДС, СВП и СДПГ вряд ли получит большинство мест в ландтаге, что потребует включения Левых; однако ХДС исключила возможность сотрудничества с этой партией на своем федеральном съезде.

Согласно оценкам ARD и ZDF, АфД, возглавляемая председателем ландтага Бьорном Хёкке, заняла первое место, что является первым случаем с момента основания партии в 2013 году, когда АфД получила наибольшее количество голосов на выборах в ландтаг. АфД, классифицированная как надежная ультраправую экстремистскую партию Управлением по защите конституции в Тюрингии, вряд ли сможет сформировать коалицию, так как все другие партии отказались от возможности сотрудничать с ней.

Левые, возглавляемые премьер-министром Бодо Рамеловом, потерпели существенные потери и опустились на четвертое место. СДПГ получила место в ландтаге, а Зеленые не прошли. FDP также не смогла преодолеть барьер.

Прогноз: Зеленые и FDP не пройдут в ландтаг

По оценкам, АфД увеличила свой результат до 32,9-33,2 процента (2019: 23,4 процента), в то время как ХДС укрепила свои позиции до 23,6-23,7 процента (21,7). СВП дебютировала с 15,6 процента, оставив Левых, с которыми она разделилась, далеко позади. Левые испытали серьезное падение и теперь находятся на уровне 12,7-12,9 процента (31,0).

Партии, входящие в состав правительства в Берлине, понесли значительные потери: СДПГ находится на уровне 6,0-6,1 процента, всего выше пятипроцентного барьера (8,2), и находится на пути к самому плохому результату в Тюрингии. Зеленые, ранее входившие в состав правительства ландтага, не смогут войти в ландтаг в Эрфурте, как и FDP, которая, по данным ARD, может упасть до 1,2 процента (5,0).

По прогнозам, АфД получит 32 места (22), ХДС - 23 места (21), а СВП - 15 мест. Левые получат 12 мандатов (29), а СДПГ - 6 (8). В совокупности ХДС, СВП и СДПГ получат 44 места, на один меньше большинства.

Примерно 1,66 миллиона человек имели право голосовать. По прогнозам, явка составит 73,5-74,0 процента по сравнению с 64,9 процента в 2019 году.

Рамелов: Примет участие в переговорах по формированию правительства

Существующая левоцентристская меньшинственная коалиция, опирающаяся на поддержку ХДС, больше не имеет возможности вернуться к власти. Рамелов, который руководил Свободным государством в течение десяти лет, теперь должен сформировать правительство с кандидатом ХДС в верхушке Марио Войтом. "Человек из демократического спектра, получивший наибольшее количество голосов, должен начать переговоры, должен выступить с приглашениями. Я помогу любому, кто поможет нам добиться демократического большинства в парламенте", - сказал представитель Левых в ARD.

Несмотря на всеобщее неприятие со стороны других партий, Хёкке, кандидат в верхушке АфД, заявил о своем желании участвовать в переговорах о возможных коалициях. 52-летний Хёкке не смог получить прямые мандаты в своем избирательном округе Грайц II.

СВП может сыграть решающую роль в текущей ситуации. Федеральный лидер партии Вальдемар Рогов, который не баллотировался сам, заявил о своем желании участвовать в переговорах о коалиции. Она выразила желание, чтобы СВП, а также ХДС и, согласно текущим данным, также СДПГ, могли сформировать стабильное правительство в Тюрингии, Рогов заявила на своей вечеринке по выборам в Эрфурте.

Рогов вновь обозначила условия для участия своей партии в правительстве ландтага. Многие люди глубоко обеспокоены вопросом мира и выступают против предложенного развертывания американских ракет средней дальности в Германии федеральным правительством, заявила она на своей вечеринке по выборам в Эрфурте. Правительство ландтага должно учитывать это желание народа и продвигать его на национальном уровне.

Федеральный генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн отверг требования Рогов включить политику мира в качестве темы в потенциальных совместных правительственных формированиях в Саксонии и Тюрингии. "В Эрфурте не устанавливаются вопросы мировой политики, а речь идет о политике образования, экономической политике, внутренней безопасности, вопросах, которые действительно волнуют людей", - сказал он в ZDF.

Лидер ХДС и председатель ландтага Марио Войт заявил, что будет вести переговоры со СДПГ и ее кандидатом в верхушке Георгом Майером. В отношении СВП он сказал: "Мы также останемся открытыми для диалога там".

Турбулентная атмосфера во время избирательной кампании

Атмосфера во время избирательной кампании была напряженной. Оккупация России Украины и роль Германии в качестве союзника Украины стали основным предметом спора.

Если АфД сможет получить более одной трети мест в ландтаге Тюрингии, она получит так называемое блокирующее большинство: для принятия решений и выборов, требующих двух-thirds большинства, потребуется ее согласие. Например, конституционные судьи избираются парламентами с двух-thirds большинством.

В свете отказа АФД от сотрудничества с другими партиями из-за их классификации как ультраправых экстремистских партий со стороны Тюрингского управления по защите конституции становится критически важным для ХДС, БСВ и СДПГ включить Левых для образования большинства. Тем не менее, позиция ХДС против сотрудничества с Левыми на их федеральном съезде представляет собой значительное препятствие для защиты конституции и обеспечения стабильного и демократического формирования правительства в Тюрингии.

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