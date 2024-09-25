Проблема в языке.

Чтобы отметить 20-летие шоу "Фермер ищет жену", Ика Баусе приглашает 14 потенциальных претендентов в Бранденбург. На формальном собрании Ика выбирает тех, кто присоединится к недельной фермерской经验。 Один из участников находит всю ситуацию немного подавляющей.

Когда они запустили "Фермер ищет жену" 20 лет назад, самому молодому фермеру было всего два года. Теперь он сам ищет любовь! Разве это не милые вехи?, - воскликнула Ика Баусе в начале этого года юбилейного сезона "Фермер ищет жену". Раньше люди смеялись, но теперь это один из самых популярных и успешных форматов знакомств в стране. В этом юбилее они привезут 14 надеющихся из каждого уголка страны на это захватывающее путешествие.

Чтобы начать, все читают полученные любовные письма. Самым популярным кандидатом этого года стал Янник, который получил больше всего писем от фанатов и надеется произвести впечатление на выбранных дам своим домашним ликером из бобов тонка на вечеринке в амбаре. В живописном Бранденбурге Ика Баусе проводит грандиозное знакомство. В ярком цветочном платье она привлекает столько же взглядов, сколько и одинокие дамы, которые в основном появляются в стильных кюлотах.

"Вот они - ваши леди и джентльмены!", - объявляет Ика начало большой игры в сватовство.

Перья, подковы и много алкоголя

Все быстро согреваются. Каждому назначают своих партнеров по мечте. Разговоры завязываются в считанные минуты с подарками, которые они принесли. В этом юбилейном сезоне участники, казалось, подчеркнули "празднование" в своих расписаниях, так как каждая вторая сумка с подарками содержит бутылку крепкого алкоголя. Наряду с алкоголем на столе с подарками появляются ручной работы венки из перьев павлина и красиво упакованные подковы. Все быстро открываются теплоту этих задумчивых жестов.

Молочный фермер Хайно в отличном настроении. 50-летний мужчина принес много своего домашнего яичного ликера для трех выбранных. Во время дегустации таролог Герат впечатляет своими "языковыми навыками": "Это уже скользит по языку!", - шутливо говорит фермер Хайно. Марвин, энтузиаст верблюдов, настроен на веселье, но развеивает любые заблуждения: "Верблюды не золотые рыбки!", - говорит Марвин.

Незабываемый момент в центре внимания

Важное правило для будущих участников "Фермер ищет жену": Нежелательное внимание не всегда приводит к положительному результату. 21-летняя Анна узнает этот урок в самый неподходящий момент. Влюбленная в пастуха Пауля, она пытается спеть ему под акустическую гитару, имитируя Уитни Хьюстон. Не только застенчивая деревенская девочка Сара, но и заметно испуганный Пауль остаются не впечатлены.

Через несколько минут саксонский Пауль выбирает Виолу и Сару. Бедная Анна должна признать, что "музыка" может не быть чашкой чая для всех. К счастью, Ика быстро утешает разбитое сердце Анны.

Перед закрытием и холодным пивом возникает вопрос - что случилось с инструктором по верховой езде Хайнером? Обе его избранницы, Ульрике и Хайке, пожимают плечами. Хайнера доставили в больницу прямо перед началом сватовства. Перевозбуждение ослабило 70-летнего мужчину до такой степени, что его увезли в больницу в качестве меры предосторожности. Будут ли фанаты узнать, вернется ли Хайнер на вечеринку в амбаре после медицинских проверок и наконец встретится со своими леди, в следующем эпизоде.

В этом сезоне каждый участник принес задумчивые подарки на собрание, такие как крепкий алкоголь, ручной работы венки из перьев павлина и подковы. После чтения любовных писем Янник, самый популярный кандидат, продемонстрировал свой домашний ликер из бобов тонка.

В неожиданном повороте событий Анна пытается завоевать пастуха Пауля своей акустической гитарой, но это не срабатывает, что приводит к не впечатленной аудитории и заметно испуганному Паулю.

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