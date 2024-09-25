Проблема не в Volkswagen.

На Volkswagen ведутся переговоры между руководством и представителями трудящихся, сосредоточенные на преодолении кризиса и его последствий. Хотя этот диалог понятен, он упускает из виду глубинные проблемы: высокий уровень жизни в Германии делает ее сложной средой для компаний, конкурирующих на международном уровне.

Сегодня эти переговоры начнутся в дворце Герренхаузен, недалеко от Ганновера. Обычно такие встречи вращаются вокруг повышения зарплат, но на этот раз разговор может коснуться возможных сокращений рабочих мест или даже закрытия заводов для сокращения расходов.CEO Volkswagen Оливер Блуме признал в интервью ntv, что затраты Volkswagen слишком высоки в международной конкуренции.

Представители трудящихся обвиняют совет директоров в том, что они не приняли необходимые решения или не осознали их важность своевременно. Работники не должны нести ответственность за эти просчеты, они требуют повышения зарплаты на семь процентов. Как это принято в коллективных переговорах, их первоначальная заявка - это максимальная.

Хотя некоторые решения в Вольфсбурге были ошибочными или откладывались, успех Volkswagen давал им время. Даже дизельный скандал, который обернулся миллиардами в дополнительные расходы, был преодолен. Широкое участие трудовых коллективов, приводящее к относительно высоким зарплатам, также не казалось проблемой. Все шло гладко.

Однако недооценка конкуренции со стороны Китая оказалась более разрушительной. В течение долгого времени Volkswagen субсидировал неэффективность в Германии доходами с Дальнего Востока. Теперь, когда бизнес в Китае рухнул, этого больше не достаточно.

Высокие затраты в Германии

Кризис Volkswagen усугубляется внутренними проблемами, но корни проблемы лежат в другом месте. Местоположение производства в Германии стало слишком дорогим на международном уровне. Высокие зарплаты, дорогая энергия и обременительная бюрократия - одни из причин, по которым Германия теряет свою конкурентоспособность в глобальной конкуренции.

Химические компании перемещают целые производственные линии в Китай. Банки переводят вспомогательные подразделения в Польшу. Компании по логистике - в Венгрию. Любая компания, которая может, покидает Германию - в том числе и автомобильная промышленность. Эксперты согласны: немецкие автопроизводители сократятся, а не вырастут. Через несколько лет двигатель промышленного роста может еще больше споткнуться. Для этого нужны конкурентоспособные продукты по конкурентным ценам на мировом рынке. И поддерживающая экономическая и промышленная политика.

Франция показала, как это можно сделать. За последние годы налоги были снижены, безумная бюрократия была устранена, и внимание было сосредоточено на создании новых компаний. Даже немецкие руководители компаний восторженно относятся к приглашениям из дворца Эlysée.

Регулярно президент Франции Эмманюэль Макрон приглашает руководителей экономики со всего мира на роскошный ужин, часто во дворце Версаля. Среди выступающих - американские предприниматели, такие как основатель Amazon Джефф Безос или революционер Илон Маск. Руководители, в том числе и из Германии, очаровательно и ненавязчиво знакомятся с преимуществами размещения во Франции членами французского правительства. Берлин мог бы обратить на это внимание. Найти впечатляющие места здесь не должно быть проблемой. Однако политическая борьба текущей коалиции "светофора" и неубедительное мышление некоторых политических решений могут стать проблемой.

Для Volkswagen изменение мышления, возможно, уже слишком поздно. Компании необходимо быстро найти решения, чтобы выйти из кризиса. Дворец Герренхаузен был бы идеальным местом для конференции. Построенный в 17 веке, дворец показал признаки старения и был разрушен в 1940-х годах. Двадцать лет назад на старых фундаментах был построен новый, впечатляющий комплекс зданий. Снаружи дворец выглядит как оригинал. Внутри все новое.

Комиссия объявила, что эти переговоры в дворце Герренхаузен будут ими проведены. Несмотря на высокие затраты в Германии, в том числе высокие зарплаты и обременительная бюрократия, Volkswagen должен стремиться производить конкурентоспособные продукты по конкурентным ценам на мировом рынке.

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