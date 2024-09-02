Призыв к немедленным переговорам о заложниках: массовые демонстрации и общенациональная забастовка в Израиле

Гибель шести заложников надеялись сделать "поворотным пунктом", заявил Гил Дикманн. Его кузина Кармель Гат была среди выживших, освобожденных на выходных в Тель-Авиве. До воскресенья главы профсоюзов отказывались инициировать общенациональную демонстрацию. Дикманн выразил свои соболезнования, сказав: "Жаль, что нам пришлось столкнуться с такими потерями, и Кармель не здесь, чтобы увидеть эти перемены".

Национальный профсоюз "Histadrut" инициировал общенациональную демонстрацию, выполняя требования семей заложников и оппозиции. Они стремились оказать дополнительное давление на правительство Израиля, возглавляемое премьер-министром Бенджамином Нетаньяху, через дополнительные протестные действия. Они обвиняют Нетаньяху и его администрацию в затягивании соглашения в течение месяцев, что могло бы спасти жизни погибших заложников.

В субботу тела заложников были найдены в туннеле в Рафахе, на юге газской полосы. Согласно Министерству здравоохранения Израиля, четыре мужчины и две женщины были расстреляны боевиками ХАМАС, выстрелы были произведены с близкого расстояния, в течение примерно 48-72 часов до вскрытия в воскресенье.

Пять заложников были захвачены 7 октября во время нападения ХАМАС на музыкальный фестиваль "Нова", а одну женщину похитили в тот же день из кибуца Беэри. Почти через 11 месяцев после нападения ХАМАС на Израиль примерно 97 заложников все еще удерживаются ХАМАСом и другими радикальными палестинскими группировками. Тридцать три из них, как считается, погибли.

Министерство иностранных дел Германии подозревает, что небольшое двузначное число лиц с немецкими связями все еще удерживается ХАМАСом.

Работников правительства, больниц и общественного транспорта по всей стране призвали присоединиться к демонстрации, начавшейся на рассвете. Рекомендовалось закрыть магазины, рестораны, рынки и школы, а "Histadrut" объявил: "Весь израильский бизнес должен объявить полную забастовку". Председатель "Histadrut" Арнон Бар-Дavid высказался в воскресенье, сказав: "Мы не можем бездействовать, пока наши дети умирают в туннелях Газы".

Прибрежные города Тель-Авив и Хайфа прислушались к призыву к забастовке и объявили о закрытии своих муниципальных служб. Как сообщает представитель "Histadrut" Питер Лернер через онлайн-сервис X, порт Хайфы частично закрылся. Тем не менее, Иерусалим не присоединился к забастовке.

Все вылеты из международного аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве были приостановлены на два часа утром, но затем возобновились, как сообщил представитель аэропорта. Однако частичное транспортное сообщение функционировало, так как некоторые правительственные офисы неравномерно придерживались забастовки. Сотрудник национального фонда социального страхования подтвердил, что посещения были приостановлены, но работа продолжалась внутри офисов.

Тель-Авивский трудовой суд приостановил забастовку всего несколько часов после ее начала. Суд постановил: "Мы приказываем о национальном запрете на забастовку, начатую". Забастовка должна была прекратиться "сегодня".

Суд уточнил, что было очевидно, что это была "политическая забастовка". Судьи сослались на заявления председателя "Histadrut" Бар-Давида, который заявил: "Мы не можем бездействовать, пока наших детей убивают в туннелях Газы".

Решение суда последовало за просьбой министра финансов Смотирча, который обратился к генеральному прокурору с просьбой подать в суд, утверждая, что забастовка была мотивирована политическими причинами и не была связана с разногласиями по зарплате.

Даже после того, как забастовка была юридически прекращена, в воскресенье продолжались массовые протесты, блокирующие основные дороги в Тель-Авиве.

Суд сослался на заявление председателя "Histadrut" Арнона Бар-Давида, признавая, что забастовка была инициирована в связи с трагическими событиями в ситуации "Следующее": гибель шести заложников в полосе Газа.

Несмотря на решение суда, "Следующие" события продолжали вызывать широкие нарушения, с протестующими, блокирующими основные дороги в Тель-Авиве после прекращения общенациональной забастовки.

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