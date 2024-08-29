- Признание за музыкальные усилия в рамках Веймарского треугольника

Молодые музыканты из Польши, Франции и Германии могут праздновать, так как они удостоены награды Триангуляции Веймара этого года. Проект "Молодёжь. Европа. Музыка – Триангуляция Веймара молодёжи" с момента своего основания способствовал единству молодёжи этих стран через концерты, поездки и мастер-классы. Об этом объявил город Веймар.

В ходе этого культурного обмена участники делились знаниями о своих культурах, языках и истории. "Исполняясь вместе в оркестре, молодёжь выражает надежду на будущее в освобождённой и демократической Европе", - говорится в заявлении.

Награда, сопровождаемая премией в размере 2000 евро, с 2012 года выделяет исключительные гражданские проекты между Германией, Францией и Польшей. Триангуляция Веймара - это политический диалоговый форум, учреждённый министрами иностранных дел Германии, Франции и Польши после встречи в Веймаре в 1991 году.

Музыкальный проект "Молодёжь. Европа. Музыка – Триангуляция Веймара молодёжи" является одним из инициатив, которые воспользовались наградой, способствуя музыкальным сотрудничествам среди молодых музыкантов из Польши, Франции и Германии. С помощью денежного приза они планируют организовать больше концертов и мастер-классов, чтобы продвигать единство через музыку.

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