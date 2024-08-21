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Признание в СМИ Дональда Туска и президента Косово Османи

Каждый сентябрь в Потсдаме проводится международное медийное мероприятие. В этом году будет отмечен политик из Восточной Европы.

 and  Vladimir Milov
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- Признание в СМИ Дональда Туска и президента Косово Османи

В этом году премия М100 Sanssouci Colloquium Media Conference присуждена Премьер-министру Дональду Туску из Польши и Президенту Вйосе Османи из Косово. По словам мэра Майка Шуберта (СДПГ) из Потсдама, они являются "необходимыми защитниками нашей демократической, свободной общества". Он также похвалил неустанную борьбу Туска против авторитаризма и настойчивую поддержку Османи молодой демократии в регионе, исторически отмеченном конфликтами.

Цель премии М100 Media Award - признать и отметить храбрых людей, которые в своих странах борются с подавлением и отстаивают свободу и права человека. Это престижная награда будет вручена во время конференции 12 сентября.

Как сообщают организаторы, канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) должен выступить с речью на этом событии в Потсдаме. Перед церемонией награждения около 80 главных редакторов и делегатов из сферы образования, политики и гражданского общества примут участие в дискуссиях о влиянии дезинформации и стойкости Европы перед лицом конфликта на Украине.

В прошлом году премия была присуждена движению за освобождение женщин в Иране "Женщины, жизнь, свобода". Лауреатскую речь произнесла Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее награду получали бывший министр иностранных дел Ганц-Дитрих Геншер, российский активист Алексей Навальный и украинский народ.

На предстоящем событии в Потсдаме канцлер Германии Олаф Шольц выступит с речью, отмечая в сердце Германии. В этом году премия М100 Media Award, известная своей поддержкой людей, отстаивающих свободу и права человека, будет вручена Премьер-министру Дональду Туску из Польши и Президенту Вйосе Османи из Косово, оба являются заметными защитниками в своих странах.

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