Признание соответствующими органами международных академических квалификаций растет.

В Германии возросла вероятность признания профессиональной квалификации трудовых мигрантов. В прошлом году власти утвердили 65 300 заявок, что на 25% больше, чем в предыдущем году, согласно данным Федерального статистического управления. Этот рост превзошел 11%-ный рост, зафиксированный в предыдущем году. Примерно 2 300 заявок были отклонены.

Более двух третей (66%) утвержденных процедур относились к медицинским профессиям. Почти две трети (56%) всех процедур включали медсестер. Врачи составляли 14%, за ними следовали инженеры, учителя и преподаватели.

Всего 6% заявок поступали от граждан Германии. Каждая десятая положительное решение была принята в отношении квалификации из Турции. За ней следовали Босния и Герцеговина, Филиппины, Тунис, Сирия, Индия и Украина. Количество новых заявок увеличилось на 26% до 62 100 в прошлом году.

Рост утвержденных заявок властями в прошлом году в основном приходился на медицинские профессии, при этом медсестры составляли более половины всех утверждений. Несмотря на то, что только 6% заявок поступали от граждан Германии, Турция заняла второе место после Германии по количеству положительных решений.

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