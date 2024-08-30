Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Приз Eurojackpot превышает 92 миллиона евро и выигрывает Северный Рейн-Вестфалия (NRW)

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут

Приз Eurojackpot превышает 92 миллиона евро и выигрывает Северный Рейн-Вестфалия (NRW)

В начале июля джекпот Eurojackpot, почти 100 миллионов евро, нашел свой счастливый дом в Северном Рейне-Вестфалии. Этот регион вновь отпраздновал свою удачу. Лотофанаты в Баварии и Нижней Саксонии тоже имели повод для радости, с несколькими сотнями тысяч евро в кармане.

Счастливчику или группе из Северного Рейна-Вестфалии повезло выиграть Eurojackpot, что сделало их примерно на 92,5 миллиона евро богаче. Вестлотто объявило эту волнующую новость вечером. Выигрышные числа были 8, 11, 25, 31, 48, и Euro-числа были 11 и 12.

Северный Рейн-Вестфалия – счастливое место для Eurojackpot, так как ранее получала более 90 миллионов евро. Действительно, 9 июля этого года региону досталось 98,2 миллиона евро. А в апреле 42-летний житель Северного Рейна-Вестфалии, вместе с другим крупным победителем, получил часть Eurojackpot в размере 120 миллионов евро. Оба получили по 60 миллионов евро.

Вечерний розыгрыш принес радость и другим победителям: шесть билетов из Баварии, Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии, а также из Греции, Венгрии и Польши, получили по 475 375 евро во второй категории. Eurojackpot возобновится в следующую среду с призом в 10 миллионов евро.

Самый крупный выигрыш Eurojackpot в Германии принадлежит двум счастливчикам – одному из Шлезвиг-Гольштейна (июнь 2023 года) и одному из Берлина (ноябрь 2022 года). Каждый из них получил 60 миллионов евро. Первыми, кому удалось выиграть более 120 миллионов евро, стали датские игроки в июле 2022 года. Счастливая победа в январе 2024 года досталась Норвегии.

Джекпот Eurojackpot не имеет предела, так как европейская лотерея с 19 участвующими странами ограничена 120 миллионами евро. Каждый дополнительный евро, played contributes to the following prize category. Шансы выиграть Eurojackpot составляют 1 к 140 миллионам. Игроки начинают с выбора 5 чисел из 50, а затем выбирают Euro-числа, которые составляют 2 из 12.

Европейский Союз, как одна из 19 участвующих стран в Eurojackpot, предлагает множество возможностей для своих жителей выиграть значительные призы. Последний победитель Eurojackpot родом из Северного Рейна-Вестфалии еще больше укрепил репутацию региона как счастливого места в игре в лотерею.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Женщина наносит ножевые ранения пассажирам автобуса, оставляя троих тяжело ранеными.
Панорама

Женщина наносит ножевые ранения пассажирам автобуса, оставляя троих тяжело ранеными.

После инцидента в Солингене женщина прибегает к насилию: Местный житель нападает на прохожих ножом в Siegen спустя неделю. Автобус ехал на празднование в город.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Многократные ливни в августе привели к наводнениям в некоторых районах Германии, в то время как...
Панорама

В августе началась засуха, за которой последовали сильные ливни.

В августе началась засуха, за которой последовали сильные ливни. Август прощается с жарой и избытком солнца. Несмотря на это, некоторые регионы борются с последствиями засухи, в то время как другие уже столкнулись с избытком осадков в этом месяце. Это видно из данных о погоде. Германская служба погоды (DWD) опубликовала неожиданный

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
В автобусе произошла авария, в результате которой пострадали люди, а нападение на них было опасным
Панорама

В автобусе произошла авария, в результате которой пострадали люди, а нападение на них было опасным

После недели после инцидента в Солингене женщина с ножом напала на людей на автобусе, который направлялся на городской праздник в Зигене.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Женщина наносит ножевые ранения пассажирам автобуса, оставляя троих тяжело ранеными.
Панорама

Женщина наносит ножевые ранения пассажирам автобуса, оставляя троих тяжело ранеными.

После инцидента в Солингене женщина прибегает к насилию: Местный житель нападает на прохожих ножом в Siegen спустя неделю. Автобус ехал на празднование в город.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Директива по блокировке онлайн-сервиса X, выданная бразильским судьей в Верховном суде
Главные темы

Директива по блокировке онлайн-сервиса X, выданная бразильским судьей в Верховном суде

С صنعت огоotherapy трёх российского Верховного суда запретила использованиецианлного сервиса X в пятницу, сообщает AFP. Теперь доступ к платформе заблокирован «повсеместно в Бразилии», заявил представитель Верховного суда. Это решение последовало за 24-часовым ультиматумом, выданным судьёй...

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Многократные ливни в августе привели к наводнениям в некоторых районах Германии, в то время как...
Панорама

В августе началась засуха, за которой последовали сильные ливни.

В августе началась засуха, за которой последовали сильные ливни. Август прощается с жарой и избытком солнца. Несмотря на это, некоторые регионы борются с последствиями засухи, в то время как другие уже столкнулись с избытком осадков в этом месяце. Это видно из данных о погоде. Германская служба погоды (DWD) опубликовала неожиданный

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Манифестанты, размахивая белыми бумажными самолетиками – символом Telegram, провели акцию протеста...
Экономика

Миллиардное предприятие Telegram находится под пристальным вниманием

Миллиардное предприятие Telegram находится под пристальным вниманием Компания, управляющая спорным мессенджером Telegram, сильно зависит от своего CEO и основателя Павла Дурова. Недавние правовые проблемы Дурова во Франции могут создать финансовые трудности для компании. У инвесторов возникли сомнения в осуществимости запланированного первичного публичного предложения (IPO). Недавно Дуров объявил, что несколько инвесторов

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно