Приз Eurojackpot превышает 92 миллиона евро и выигрывает Северный Рейн-Вестфалия (NRW)

В начале июля джекпот Eurojackpot, почти 100 миллионов евро, нашел свой счастливый дом в Северном Рейне-Вестфалии. Этот регион вновь отпраздновал свою удачу. Лотофанаты в Баварии и Нижней Саксонии тоже имели повод для радости, с несколькими сотнями тысяч евро в кармане.

Счастливчику или группе из Северного Рейна-Вестфалии повезло выиграть Eurojackpot, что сделало их примерно на 92,5 миллиона евро богаче. Вестлотто объявило эту волнующую новость вечером. Выигрышные числа были 8, 11, 25, 31, 48, и Euro-числа были 11 и 12.

Северный Рейн-Вестфалия – счастливое место для Eurojackpot, так как ранее получала более 90 миллионов евро. Действительно, 9 июля этого года региону досталось 98,2 миллиона евро. А в апреле 42-летний житель Северного Рейна-Вестфалии, вместе с другим крупным победителем, получил часть Eurojackpot в размере 120 миллионов евро. Оба получили по 60 миллионов евро.

Вечерний розыгрыш принес радость и другим победителям: шесть билетов из Баварии, Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии, а также из Греции, Венгрии и Польши, получили по 475 375 евро во второй категории. Eurojackpot возобновится в следующую среду с призом в 10 миллионов евро.

Самый крупный выигрыш Eurojackpot в Германии принадлежит двум счастливчикам – одному из Шлезвиг-Гольштейна (июнь 2023 года) и одному из Берлина (ноябрь 2022 года). Каждый из них получил 60 миллионов евро. Первыми, кому удалось выиграть более 120 миллионов евро, стали датские игроки в июле 2022 года. Счастливая победа в январе 2024 года досталась Норвегии.

Джекпот Eurojackpot не имеет предела, так как европейская лотерея с 19 участвующими странами ограничена 120 миллионами евро. Каждый дополнительный евро, played contributes to the following prize category. Шансы выиграть Eurojackpot составляют 1 к 140 миллионам. Игроки начинают с выбора 5 чисел из 50, а затем выбирают Euro-числа, которые составляют 2 из 12.

Европейский Союз, как одна из 19 участвующих стран в Eurojackpot, предлагает множество возможностей для своих жителей выиграть значительные призы. Последний победитель Eurojackpot родом из Северного Рейна-Вестфалии еще больше укрепил репутацию региона как счастливого места в игре в лотерею.

