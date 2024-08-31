- Приветствую (H) Ashheim's Sanctuary <unk> Организация защищает выращивание марихуаны.

Маленький город Ашхайм возле Мюнхена теперь прославился как "Хашхайм" благодаря Венцелю Цервеню. Этот человек, возглавляющий свой "Клуб расслабления", создает шум по всей Германии и за ее пределами, активно борясь за право выращивать каннабис в больших масштабах для членов своего клуба.

Игрушки на колесиках против культивации каннабиса

В хранилищах его собственного специализированного магазина растут зеленые растения, которые, возможно, смогут удовлетворить потребности примерно 120 членов клуба. Но маленькая, шатающаяся деревянная лошадка и синий набор для игр, установленные городским советом возле ратуши, создают проблемы. Эта новая достопримечательность теперь называется "детской площадкой у ратуши", и клубы культивации каннабиса строго запрещены в радиусе 200 метров от таких мест.

В весне городской совет четко обозначил свою позицию по предотвращению клуба каннабиса любой ценой. Как заявил Кристиан Шуэр, бизнес-менеджер муниципалитета, "Это политика, которой мы придерживаемся".

Цервеню непонятно их отношение. "Они построили площадку из страха, что вся наркотическая сцена Франкфурта главного вокзала переместится в Ашхайм", - говорит он, добавляя, что видел там только двух детей. Цервеню оспаривает разрешение на строительство площадки и добивается разрешения для своего "Клуба расслабления".

Более 280 заявок на клубы культивации каннабиса

Цервеню - один из тысяч, кто подал заявки на клубы культивации каннабиса по всей стране. Несмотря на то, что выдано 14 разрешений, ни одно не было выдано в Баварии, где министр-президент заявил о своем намерении сделать все возможное, чтобы осложнить жизнь marijuana-пользователям.

С 1 июля некоммерческие "культивационные ассоциации" с до 500 членами получили зеленый свет, как второй этап легализации каннабиса в Германии. В этих клубах взрослые могут начать культивировать и делиться каннабисом между собой в личных целях.

"Зодер делает это сложным", - говорит Цервеню. "Он должен оставить церковь в покое". Большинство зарегистрированных членов - "бэби-бумеры", многие из них - больные. Чтобы позаботиться о них, Цервеню имеет альтернативный план, если не получит разрешение на выращивание в органическом магазине: он хочет использовать контейнеры.

Он уже приобрел один - якобы за 100 000 евро - с достаточным пространством для 6000 сеянцев и высокотехнологичными системами для контроля температуры, влажности, удобрений и полива. Нехватка воды вызовет предупреждение на его телефоне.

Эта полностью автоматизированная контейнерная система соответствует правилам безопасности, оснащена системой наблюдения и защиты от краж и минимизирует сильный запах растений через фильтры. Эту систему можно легко расширить.

Между тем, Цервеню утверждает, что получил предложения от жителей Ашхайма разместить контейнеры на их промышленных площадях. Он также пригласил министра здравоохранения Баварии Юдит Герлах (ХСС) и, более того, министра-президента Зодера лично увидеть систему.

Пока ратуша Ашхайма не впечатлена идеей контейнеров, как заявил Шуэр, он узнал об этом только из новостей.

Цервеню непреклонен: "Контейнеры уже не остановить".

В свете запрета городским советом клубов культивации каннабиса в радиусе 200 метров от "детской площадки у ратуши" Цервеню рассматривает возможность размещения своих культивационных установок в контейнерах, так как он уже приобрел один для этой цели в Баварии, известной своими строгими политиками в отношении каннабиса под руководством министра-президента Маркуса Зодера.

Несмотря на трудности в Ашхайме, планы по культивации каннабиса Венцеля Цервеня привлекли внимание за пределами Германии, с более чем 280 заявками на клубы каннабиса по всей стране, в том числе в Баварии, где в настоящее время разрешено только некоммерческие ассоциации с до 500 членами в рамках второго этапа легализации каннабиса в Германии.

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