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КультураНовостиПринцесса Марта Луиза Норвежская

Приветствуем всех, кто пришел на великолепную свадьбу.

Марта Луиза Норвегии и Дуреку Верретт обменялись брачными обещаниями. Впоследствии они представились поклонникам иmerso в празднования.

 and  Max Becker
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- Приветствуем всех, кто пришел на великолепную свадьбу.

31 августа, в субботу, 52-летняя Принцесса Марта Луиза Норвегии сочеталась браком со своим партнером Дюреком Верреттом, 49 лет. В течение трех дней они праздновали, в итоге публично поцеловавшись в свадебных нарядах, что вызвало волнение среди фанатов. До свадьбы возник скандал, когда они продали права на свадебные фотографии и видеозаписи.

После свадьбы они появились перед СМИ и фанатами, жаждущими увидеть торжество. Вне Union Hotel в Гейрангере, месте проведения церемонии, они получили бурные аплодисменты от толпы. Празднование, как сообщается, продолжалось до раннего воскресного утра.

"Голливуд в Гейрангере"

Празднование началось в четверг, а свадьба состоялась в большом белом шатре на лужайке. Выступали якобы норвежские и американские артисты. Как сказал гость NRK, цитируя "Daily Mail": "Это было фантастически! Это был Голливуд в Гейрангере. Это былоospel и любовь. Мы смеялись, хлопали и были тронуты. Это было просто красиво."

Примерно 350 гостей, в том числе три дочери Принцессы Марты Луизы - Мауд (20), Лиа (18) и Эмма (15), и их родители, король Харольд V (87) и королева Сонья (87), а также брат Принцессы Марты Луизы, Принц Хаакон Магнус (51) и его жена, Принцесса Метте-Марит (51), присутствовали. Дворец опубликовал поздравительную фотографию молодоженов и королевской семьи в Instagram.

Среди международных королевских семей присутствовали кронпринцесса Виктория Швеции (47) и ее супруг Принц Даниэль (50), а также Принц Карл Филипп (45) и его жена Принцесса София (39). Также присутствовали инфлюенсеры, звезды реалити-шоу и телеперсонажи, как сообщает "Daily Mail".

Для Принцессы Марты Луизы Норвегии это второй брак. Ее предыдущий муж - писатель Ари Бённ (1972-2019), они были женаты до 2017 года. Она встречается с американским Дюреком Верреттом с 2018 года и обручилась с ним в 2022 году.

Дочери Принцессы Марты Луизы, Мауд, Лиа и Эмма, присутствовали на ее свадьбе с Дюреком Верреттом, присоединившись к другим членам семьи и известным гостям. Свадьбу, полную музыки и эмоций, описали как "Голливуд в Гейрангере".

После свадьбы Принцесса Марта Луиза Норвегии и ее новый муж Дюрек Верретт продолжали привлекать внимание прессы, получая бурные аплодисменты от толпы вне Union Hotel в Гейрангере.

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