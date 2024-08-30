- Приветствуя Европейский клуб по игре в колоссальных играх (ESC) в Базеле, немецкие приграничные города приветствуют вас.

Базиль, выбранный городом ESC на 2025 год, вызвал волнение и возросшие ожидания со стороны немецкой стороны Рейна. Как заявил мэр Лёрраха Йёрг Лютц агентству немецкой прессы, Eurovision Song Contest (ESC) должен оказать благоприятное влияние на всю трехнациональную область Швейцарии - Франции - Эльзаса. "Я не сомневаюсь, что неповторимая аура ESC также проникнет в Лёррах", - добавил мэр этого муниципалитета, расположенного в самой юго-западной части Германии.

Финал ESC запланирован на 17 мая 2023 года, всего в нескольких шагах от немецкой границы в Базеле. Третий по величине город Швейцарии обошел Женеву на западе страны, чтобы заполучить эту заявку, как сообщает организатор мероприятия, Европейский вещательный союз (EBU). Ожидается, что в этом блестящем и красочном шоу примут участие более 35 стран, чтобы быть коронованы любимой музыкальной группой. Около 150 миллионов человек будут смотреть финал по телевизору, а многие другие - на YouTube.

Лёррах ожидает, что его туристические достопримечательности и размещение процветут благодаря этому значительному событию. "В связи с нашей близостью к Базелю, многие зрители ESC, скорее всего, посетят Лёррах и оценят его разнообразные предложения", - сказал Лютц.

В похожем духе мэр Вайля ам Райна, Диана Штёкер, выразила свои мысли. Местный представитель ХДС рассказала о преимуществах для трехнационального региона. Она объявила о планах тесного сотрудничества через границы в предстоящие дни и месяцы в отношении инфраструктуры и безопасности. Вайль ам Райн расположен прямо на границе со Швейцарией и имеет население около 31 000 человек.

Европейский вещательный союз (EBU), предоставив Базель заявку на ESC, признал потенциал города для успешного проведения этого события, учитывая его статус крупного города в Швейцарии. В частности, швейцарская туристическая индустрия, как ожидается, получит значительную выгоду от наплыва посетителей во время ESC, а Лёррах и Вайль ам Райн будут популярными направлениями из-за их близости к событию.

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