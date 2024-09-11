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Приветствовал внебрачного ребенка

Дэйв Грол, видный член Foo Fighters, приветствует нового малыша в своей жизни. Интересно, что жена Грола не является биологической матерью ребенка, согласно его заявлению.

 and  Yaroslav Smith
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- Приветствовал внебрачного ребенка

Дэйв Гроул, 55-летний вокалист Foo Fighters, стал отцом в четвертый раз. У него родилась дочь вне брака. В Инстаграме он выразил желание быть любящим и заботливым отцом для своей дочери.

У Гроула трое дочерей от жены Джорджин Блум, 48-летней телепродюсера и бывшей модели, с которой он женат с 2003 года. В своем посте в Инстаграме он выразил любовь к своей семье и стремление восстановить их доверие и прощение. Он упомянул: "Мы ценим ваше понимание в отношении всех детей, когда мы вместе идем вперед. Дэйв." К сожалению, пост Гроула не раскрывает личность матери ребенка. Он закрыл комментарии к своему посту.

Редкое публичное появление

Джорджин Блум и их трое детей, Виолет Мэй (18), Харпер Уиллоу (15) и Офелия Сент (10), редко появляются на публике вместе. В 2023 году Блум сделала исключение и появилась на публике с семьей на Grammy Awards, где они были сфотографированы на красной ковровой дорожке. Новостные источники также заметили Блум и Гроула в VIP-зоне Уимблдона в июле 2024 года, вместе с другими знаменитостями, такими как Дэвид Бекхэм (49).

Это не первый брак Дэйва Гроула, который ранее был женат на фотографе Дженнифер Ли Янгблуд с 1994 по 1997 год. СМИ спекулируют, что этот неудачный брак закончился из-за его измены.

Гроул был барабанщиком в гранжевой группе Nirvana с 1990 по 1994 год, до трагической смерти Курта Кобейна (1967-1994) в возрасте 27 лет. После этого он основал Foo Fighters, что привело к его большому успеху.

Дэйв Гроул также использует Инстаграм, чтобы общаться со своей большой аудиторией, регулярно публикуя обновления о Foo Fighters и других музыкальных проектах. Несмотря на продолжающиеся спекуляции, Гроул сосредоточен на том, чтобы быть лучшим отцом для всех своих дочерей.

Теперь, будучи человеком с множеством ролей - известным музыкантом, любящим отцом и преданным мужем - Дэйв Гроул держит свою личную жизнь в тайне, используя Инстаграм в основном для демонстрации своих профессиональных достижений и семейных моментов.

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