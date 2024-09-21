Привет, я являюсь вашим представителем в Бундестаге,

Каждый год представитель SPD в Бундестаге Мая Валлштейн преодолевает большие расстояния по своему избирательному округу в Лаузице. Этот регион традиционно поддерживает AfD. Ее сопровождает спутник, который отказывается принимать, что люди больше не общаются из-за разногласий.

Если сидеть достаточно долго перед дверью в Бранденбург-Лаузице, то рано или поздно придет Мая Валлштейн - в сандалиях и с тележкой. Член SPD в Бундестаге ежегодно пешком проходит свои округа в Котбусе и прилегающей к ней Шпре-Найссе в течение нескольких недель, преодолевая до 600 километров. Независимо от предстоящих выборов, она стремится посетить как можно больше мест, чтобы противостоять росту AfD и способствовать диалогу.

Мая Валлштейн подчеркивает: "Я не могу принять, что мы больше не можем говорить друг с другом просто потому, что у нас разные убеждения". Это можно увидеть в один августовский среду, когда ntv.de сопровождает ее и сотрудника избирательного округа Пауля Вайсфлога. Она забирает Вайсфлога и журналиста из центрального вокзала Котбуса. На площади перед высокими фонарями нет ни одного, а десять афиш AfD - по одной на каждом столбе.

Мая Валлштейн проявляет осторожность в оплоте AfD в Лаузице. Она избегает демонстративного использования символов SPD на своей скромной семейной машине. Другие депутаты гордо демонстрируют свои имена и лица на своих автомобилях. Однако такое поведение может быть рискованным в регионе, где радикальные правые экстремисты были активны с 1990-х и начала 2000-х годов - и их влияние усилилось с ростом AfD. Но об этом мы поговорим позже.

"Слово 'война' вызывает у меня отвращение"

Несмотря на усталость, Мая Валлштейн придерживается своего плана. Летом, когда Бундестаг на каникулах, она должна покрыть большую часть своего тура, посетить многочисленные маленькие города и запастись в тележке листовками, информационными материалами и сувенирами в виде ручек и конфет. Также она берет с собой воду, ореховую смесь и сушеные фиги. Этого достаточно для 17-километрового пути через шесть деревень без магазинов и закусочных.

Ее первыйstop - Требендорф, также известный как Тржебейце на сорбском языке: двуязычные приветственные знаки - обычное явление в Лаузице, как и видимые клубы дыма от электростанции Яеншвальде. Добыча бурого угля кормила экономически отсталый регион на границе с Польшей в течение многих лет. К 2038 году добыча угля прекратится, и Лаузиц станет лидером в переходе к возобновляемым источникам энергии. Обещаны рабочие места и льготы для компаний с более дешевой электроэнергией, чтобы привлечь больше бизнеса. Кроме того, в университетский город Котбус было вложено значительное количество инвестиций, чтобы обеспечить будущее региона.

Входя в Требендорф, Мая Валлштейн вступает в длительную беседу с пожилым, подтянутым пенсионером, который после 29 лет работы на карьере в открытом разрезе заявляет: "У нас никогда не было так хорошо, как сейчас". Она не нуждается в том, чтобы убеждать его. Он всю жизнь поддерживает SPD, и его беспокоит вопрос о поставках оружия в Украину. "Слово 'война' вызывает у меня отвращение", - говорит он, его голос дрожит, когда он вспоминает свои собственные детские воспоминания о бегстве из Польши. Валлштейн связывает это с позицией своей партии по этому вопросу. Перед тем, как закончить встречу, она делает ему полароид с совместным селфи. Он в восторге.

"Привет" с интригой

Характерно сдержанное поведение жителей Бранденбурга по отношению к незнакомцам сохраняется даже во время каникул. В среднем, только пожилые люди населяют их деревни в это время, в то время как большинство выбирают свои рабочие места, школы, врачей и магазины в другом месте, в основном на машине. Фермы доминируют во многих односемейных домах, их хорошо ухоженные сады явно видны. Процветание - постоянное явление.

"Привет, я ваш член парламента...", - начинает Мая Валлштейн каждую встречу, представляясь тем, кого она видит на улице или возле заборов садов. На федеральных выборах 2021 года она победила своего соперника от AfD всего на 2352 голоса - в то время как SPD переживала рост популярности. Многие из тех, к кому она обращается, сначала кажутся удивленными стройной женщиной с тележкой SPD красного цвета. Тем не менее, после представления все реагируют соответственно, будь то радостно, заинтересованно, враждебно или почти перегружены: Мая Валлштейн сохраняет улыбку, не зная заранее, какова будет реакция.

По словам Маи Валлштейн, около 90% встреч заканчиваются дружелюбно и мирно. Цветы продолжают цвести. Все чаще она узнается снова и чаще вступает в диалог с людьми, которых она встречала на предыдущих прогулках. Тех, кого она не встречает, получают листовку в почтовый ящик. Мая Валлштейн и Пауль Вайсфлог также размещают свои плакаты в центрах соответствующих деревень.

"Я не хочу все испортить"

Мая Валлштейн пытается поговорить с женщиной со скептическим выражением лица у забора в Гахри. Женщина, однако, не может указать на конкретные проблемы. Многие люди из восточных земель дистанцировались от политической сферы в ближайшем Берлине. В конце концов, они были заняты своим собственным продвижением в годы после поворота. Это объясняет Мая Валлштейн как причину отчуждения общественности от политики. Гипотеза Дирка Ошманна о том, что многие восточные немцы чувствуют себя колонизированными западным влиянием, находит отклик у нее. Она неоднократно подчеркивает политическую стабильность большинства людей на востоке, указывая на то, что более двух третей избирателей не поддерживают AfD.

В Гетце, женщина, ухаживающая за своим садом, признает отсутствие оптоволоконного подключения единственной проблемой в округе. "Я не хочу все испортить", - сочувствует Вальштейн. Обратная связь от избирателей необходима ей для эффективного представления их интересов в Берлине. Женщина затем вспоминает о беспокойстве своего мужа о совместимости их дровяного отопления в будущем. Вальштейн распространяет информационный листок о законе об отоплении и предлагает предоставить персональные консультации в офисе округа.

Политические партии и политики испытывают трудности в обсуждении местных проблем во время выборов в восточногерманских землях, прошедших летом. Война в Украине, помимо миграции, является самой популярной темой, и многие склонны к более пассивной позиции в отношении России. Прочно укоренившиеся антиамериканские настроения в Бранденбурге сильнее, чем дружба с Россией, поддерживаемая в эпоху ГДР.

Вальштейн не предлагает простых решений, которые призывают к этому АФД, эксплуатируя предрассудки и страхи людей в своей кампании, распространяя российские нарративы. Она призывает к диалогу и искренне исследует разные точки зрения, даже если они противоречат друг другу. Она честно делится своими страхами о войне, выражая сомнения в разрешении конфликта на основе отчетов от канцлера Олафа Шольца. Несмотря на все усилия, Вальштейн не оставляет следа за день.

Футбол как средство единения

Вальштейн восхищается покойной восточногерманской социал-демократкой Региной Хильдебрандт, неустанно боровшейся за права женщин и семьи. Сходство между ними очевидно, и Вальштейн получила прозвище "Бунтштейн" от бывшего министра-президента СДПГ Маттиаса Платцека из-за своего пылкого характера. Хотя она говорит на некотором бранденбургском диалекте, она не может воспроизвести знаменитый берлинский юмор Хильдебрандт.

"Если хочешь лучшего арбитра, нужно подняться выше", - шутливо замечает Вальштейн с пожарным и любителем футбола в Гахри. Вальштейн предлагает отсудить матч для местного клуба, если ей дадут пива в награду. К сожалению, пожарные не смогли незаметно улизнуть, когда увидели Вальштейн, что привело к непринужденной беседе. Футбол служит средством для установления связей там, где они редки. Вальштейн надеется, что эти беседы помогут "очеловечить" ее.

Вальштейн терпит ненависть и оскорбления от ультраправых, но редко обсуждает свои личные опасения по поводу безопасности в публичном пространстве. С тех пор, как был убит президент правительства Касселя Вальтер Любке, даже самым храбрым людям приходится задумываться о возможных последствиях резких замечаний и онлайн-угроз. Стоит ли продолжать прирастающих угроз?

Почему Вальштейн продолжает упорствовать? Она получила хорошее образование и могла бы переключиться на другую деятельность. "У меня никогда не было лучшей работы", - заявляет она, получая огромное удовольствие от возможности вызывать изменения и напрямую общаться с людьми. Ее энтузиазм не угасает, даже когда ей приходится тащить тележку через километры болотистой местности, где должен был быть путь.

Вальштейн и Вайсфлог делятся смешными воспоминаниями о прошлых испытаниях, смеясь над болью в горле и исчезновением голоса. Несмотря на усталость, Вальштейн отказывается прекращать разговоры. Она бегает, сколько может, чтобы поддерживать свою выносливость, готовясь к многочисленным спринтам, которые она встречает в качестве арбитра. По крайней мере, ее энергетический уровень был бы достаточным для карьеры в федеральной политике, учитывая, что СМИ хорошо осведомлены о знаменито низком потреблении сна топ-политиками.

Однако Вальштейн направляет свою силу на свою домашнюю жизнь и родственников, а не на быстрый прогресс в своей сфере. Но стоит ли эта борьба? Она прошла семь часов пешком в тот день. Возможно, она провела пять настоящих бесед. Ее унижали дважды. В некоторые дни она встречает больше людей, говорит Вальштейн. Она - страстный сторонник личных встреч: "В сущности, мы все одинаковые: мы хотим, чтобы наши близкие процветали", - размышляет она во время поездки обратно на центральный вокзал Котбуса. Несомненно, что-то ценное может произойти из этого.

Несмотря на политическое напряжение в регионе, Мая Вальштейн продолжает свои усилия по взаимодействию с избирателями, стремясь бороться с ростом АФД и продвигать диалог. Во время своего визита в Требендорф она встречает пожилого пенсионера, который делится своими опасениями по поводу вооруженного конфликта в Украине. Мужчина, всю жизнь поддерживающий СДПГ, испытывает дискомфорт от слова "война", вспоминая собственные детские воспоминания о бегстве из Польши. Вальштейн сочувствует его чувствам и связывает их с позицией своей партии по этому вопросу.

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