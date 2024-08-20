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Федеральные земли ГерманииНовостиБюрократия

Приверженность минимизации административной сложности от красно-зеленого

Предложено упростить нормативные акты, чтобы придать импульс Нижней Саксонии. Более ста различных предписаний находятся на рассмотрении, в том числе учебные заведения, такие как школы.

 and  Alex Stellmacher
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Стефан Вайль, Министр-президент Нижней Саксонии, прояснит запутанный клубок правил.
Стефан Вайль, Министр-президент Нижней Саксонии, прояснит запутанный клубок правил.

- Приверженность минимизации административной сложности от красно-зеленого

Народно-демократическое правительство Нижней Саксонии, состоящее из социал-демократов и зелёных, работает над упрощением региона за счёт минимизации регулирования. Как заявил премьер-министр Штефан Вайль, цель состоит в том, чтобы сделать регион "менее запутанным, быстрее и более экономически эффективным" во всех сферах, одновременно стимулируя экономический рост.

Вайль, представляющий Социал-демократическую партию Германии, признал, что в немецком обществе существует широко распространённое мнение, выражаемое как "О боже, мы так запутаны в Германии". Правительство планирует бороться с этой сложностью, делая регулирование более простым во всех ведомствах.

Для достижения этой цели более 100 конкретных регулирований будут пересмотрены. Например, поддержка языков в школах теперь будет определяться языковыми навыками детей в начале учебного года, а не требовать от школ подачи заявок и создания концепции.

Союз "красно-зелёных" уже добился прогресса в этом направлении, например, снизив требования к штату детских садов для решения проблемы дефицита квалифицированной рабочей силы и упростив строительные нормы для стимулирования отрасли и снижения затрат на строительство. Однако скептики опасаются, что эти изменения могут привести к снижению качества.

Бюрократические процессы в правительстве Нижней Саксонии, как подчеркнул Вайль, будут упрощены для преодоления восприятия Германии как чрезмерно сложной. Бюрократия будет упрощена за счёт упрощения регулирования во всех ведомствах.

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