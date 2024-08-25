- Присутствие на Gamescom 335 000 человек делает организаторов довольными явкой на мероприятие.

На нынешней Gamescom, крупнейшей в мире выставке компьютерных игр, наблюдался рост посещаемости. Мероприятие завершилось в воскресенье после пятидневного марафона, собрав в общей сложности 335 000 посетителей, как сообщили в Koelnmesse. Это число немного выше, чем 320 000 в прошлом году, но все еще уступает рекордным 373 000 посетителей в 2019 году. Несмотря на многочисленную толпу в 2019 году, организаторы не стремились достичь этого уровня в 2023 году.

Что касается цифровой аудитории, Gamescom побила свой предыдущий рекорд в этом году, собрав впечатляющие 310 миллионов просмотров от зрителей по всему миру по сравнению с 180 миллионами в 2023 году. По словам Герхарда Бёзе, CEO Koelnmesse, "Gamescom вновь закрепила свой глобальный статус как самое влиятельное и значимое событие в игровой индустрии".

Кёльнская ярмарка сотрудничает с ассоциацией игровой индустрии в организации мероприятия. В 2023 году Gamescom представила 1462 экспонента из 64 стран, которые продемонстрировали последние компьютерные и видеоигры, а также другие продукты и услуги, и представили свои локации. Поразительно, но 71% этих экспонентов представляли иностранные территории.

Посетители мероприятия выражали свой энтузиазм по поводу последних релизов в компьютерных играх. Высокий спрос на компьютерные игры привел к длинным очередям у некоторых стендов экспонентов.

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