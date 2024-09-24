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Присяжные вынесли решение по делу о нападении на супермаркете в Колорадо.

Суд в деле против Ахмада Али Алисса, обвиняемого в убийстве 10 человек во время трагического инцидента 22 марта 2021 года в супермаркете King Soopers в Боулдере, Колорадо, вынес свой вердикт. Алисс заявил, что виновен в инкриминируемых ему действиях по причине невменяемости.

 and  Katherine Bradley
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В Бoulder, штат Колорадо, 7 сентября 2021 года, Ахмад Аль- Аливил Аллиса, которого обвиняют в...
В Бoulder, штат Колорадо, 7 сентября 2021 года, Ахмад Аль- Аливил Аллиса, которого обвиняют в гибели 10 человек в результате стрельбы в местном супермаркете в марте 2021 года, доставлен в зал суда на слушание.

Присяжные вынесли решение по делу о нападении на супермаркете в Колорадо.

Приговор вот-вот будет оглашен в суде. Жюри размышляло над делом примерно 6 часов и 30 минут.**

Алисса была обвинена в умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство, телесных повреждениях и незаконном использовании магазина высокой емкости во время совершения преступления.

Процесс в основном вращался вокруг психологического состояния Алиссы. Его юридическая команда признала его участие в стрельбе в супермаркете King Soopers. Их стратегия состояла в том, чтобы убедить присяжных, если Алисса была способна сформировать преднамеренное намерение или отличить право от неправо в момент стрельбы, таким образом, ставя под сомнение его психическое здоровье.

Эта история все еще развивается и будет обновляться по мере необходимости.

Несмотря на длительное размышление жюри, их решение окажет значительное влияние на всех нас в зале суда. Каким бы ни был вердикт, будущие процедуры назначения наказания будут критически важны для понимания следующих шагов в деле Алиссы.

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