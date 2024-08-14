Присяжные слушают доказательства в суде над белой женщиной, которая убила чёрного соседа из-за спора с детьми, играющими на улице.

(CNN) — Во Флориде продолжается судебный процесс над 60-летней белой женщиной Сьюзан Лоринц, обвиняемой в непредумышленном убийстве чернокожей матери, которую она застрелила во время продолжавшегося спора о том, что дети из соседних домов играют возле ее дома.

Присяжные должны решить, была ли Лоринц оправдана в соответствии с спорными законами Флориды о самообороне, когда она выстрелила через дверь своей квартиры в центральной Флориде в июне и убила 35-летнюю Ажике "АД" Оуэнс, которая стучала в дверь Лоринц.

Лоринц обвиняется в непредумышленном убийстве с применением огнестрельного оружия и нападении и не признает себя виновной. Если будет признана виновной, она может получить до 30 лет тюремного заключения, согласно офису государственного прокурора Билла Гладсона.

В среду присяжные слушали показания детектива Райана Стита из полиции округа Марион, ведущего следователя по делу. Прокуроры попросили Стита прочитать письмо, которое, как сообщается, Лоринц написала детям Оуэнс после того, как он сообщил ей, что она будет обвиняться в смерти Оуэнс.

"Я так, так сожалею о вашей потере", - прочитал Ситт в суде. "Я никогда не хотела убивать вашу маму. Я была в страхе, что ваша мама убьет меня. Я выстрелила из страха".

Вне суда мать Оуэнс, Памела Диас, рассказала репортерам, что ей трудно сохранять самообладание во время процесса.

"Сложно" - это еще мягко сказано, - сказала она. - Эмоции, отвращение, боль, боль - сидеть там в нескольких футах от женщины, которая лишила жизни мою дочь... Я должна черпать силу в своей вере, чтобы держаться вместе".

Дети Оуэнс должны дать показания во время процесса, но в среду их не было в суде. Диас рассказала репортерам, что дети чувствуют "тревогу" и она надеется, что им не придется переживать день, когда их мать была убита.

"Но если это нужно для того, чтобы добиться справедливости, тогда мы должны это сделать", - сказала она. "Они тоже хотят видеть, как Сьюзан будет осуждена и посажена в тюрьму".

Лоринц мало реагировала, когда прокуроры показывали присяжным часы видеозаписей допроса после стрельбы.

На видео Лоринц рассказывает детективам, что ранее спорила с Оуэнс из-за шума детей и оставленных игрушек возле ее дома. Но, как она сказала полиции, ситуация обострилась 2 июня 2023 года, когда она пожаловалась детям на шум и выбросила их роликовые коньки.

Лоринц сказала детективам, что в тот вечер она позвонила в полицию и сообщила, что дети из соседних домов угрожали убить ее. Она сказала, что диспетчеры посоветовали ей запереть дверь и что полицейские уже в пути.

Но прежде чем полиция успела приехать, Лоринц сказала детективам, что Оуэнс начала "колоть в мою дверь" и говорить: "Я убью тебя".

"Она била так сильно, что казалось, дверь вот-вот слетит", - сказала Лоринц в видео. "И я просто... я испугалась и подумала: "Боже, она действительно убьет меня на этот раз". Знаете? И я даже не помню, как взяла пистолет, я просто помню, что стреляла".

В среду Ситт свидетельствовал, что его расследование не выявило следов дерева или значительных повреждений рамы двери Лоринц.

Присяжным также показали видео второго допроса, снятого несколько дней спустя, где детективы спрашивали Лоринц, изучала ли она законы Флориды о самообороне, в частности, закон "О стойком положении", перед стрельбой. Закон Флориды позволяет людям встретить "силу силой", если они считают, что они или кто-то другой находятся в опасности быть серьезно ранены нападающим.

На этом видео Лоринц говорит детективам, что видела статью на эту тему ранее в тот день, которая была "на Facebook".

"Сьюзан, я думаю, ты знаешь, почему я задаю этот вопрос. Ты умная, ладно", - начал Ситт, но Лоринц перебила его.

"О нет. Нет. Абсолютно - я знаю, о чем ты думаешь, что я изучила законы, чтобы сделать что-то. Нет. Абсолютно нет".

Детективы позже сообщили Лоринц, что между первым звонком 911, где она сообщает о детях, которые проникают на территорию, и вторым звонком 911, где она сообщает диспетчерам, что она застрелила женщину, стучащую в дверь, прошло всего две минуты.

"На основании всего, что я видел, это не оправдывает стрельбу через закрытую дверь и с огнестрельным оружием, ладно? И я думаю, что ты знаешь, что то, что ты сделала, не было разумным", - сказал детектив в видео.

В открытых заявлениях во вторник адвокат защиты Моррис Карранза сказал присяжным, что Лоринц боялась, что Оуэнс причинит ей вред, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Карранза сказал, что Лоринц верила "в своем уме, в своей душе и в своей сущности, что у нее не было другого выбора", кроме как стрелять.

После процесса Памела Диас, мать Оуэнс, поделилась своими чувствами с репортерами о том, что сидела в суде рядом с женщиной, которая лишила жизни ее дочь, подчеркивая эмоциональную нагрузку, которую это оказало на нее и нас как свидетелей процесса.

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