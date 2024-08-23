"Пришло время" (или "Пришло время")

Федеральная резервная система США готовится снизить процентные ставки, что ожидалось финансовым рынком. Как и предсказывали, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл не разочаровал на конференции центрального банка в Джексон-Хоул, Вайоминг. Цель состоит в том, чтобы предотвратить замедление экономики и сохранить сильный рынок труда, хотя Пауэлл оставил детали новой политики в подвешенном состоянии.

На конференции Пауэлл намекнул на возможность снижения ставки в сентябре, не называя точной даты. Он объяснил: "Карта уже составлена, но детали, такие как ставка и темп cuts, будут зависеть от будущих данных, пересмотренных прогнозов и баланса рисков". Пауэлл также заверил, что охлаждение на рынке труда не планируется.

Оптимистичные заявления Пауэлла привели к росту фондовых рынков, в том числе DAX и Уолл-стрит. Однако доходности облигаций упали, а доллар ослаб.

Что касается инфляции, Пауэлл отметил, что борьба с резким ростом потребительских цен еще не окончена, но были достигнуты существенные успехи. С "подходящей" корректировкой денежно-кредитной политики вероятно, что показатель инфляции вернется к цели Федеральной резервной системы в 2% при сохранении сильного рынка труда. Интересно, что потребительские цены в США неожиданно снизились в июле, показав рост 2,9% в годовом исчислении.

Федеральная резервная система последний раз снизила ключевую процентную ставку в марте 2020 года, чтобы стимулировать экономику на ранних этапах пандемии COVID-19. Ставки оставались близкими к нулю, пока Фед не начал резко повышать их в марте 2022 года, достигнув текущего уровня год назад.

Банки могут получить кредиты от Феда по политическим ставкам, делая снижение ставок более доступным tanto для потребителей, как и для бизнеса. В настоящее время базовая ставка находится на самом высоком уровне за более чем двадцать лет, в диапазоне от 5,25 до 5,5%.

На конференции Пауэлл упомянул, что политику процентных ставок можно скорректировать, чтобы помочь предотвратить замедление экономики. Кроме того, он предложил, что детали новой политики процентных ставок будут определены будущими данными и пересмотренными прогнозами.

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