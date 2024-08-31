- Приостановление работы метрополитена S1 из-за пожаротушения

После вспышки на станции S-Bahn Ботанический сад, движение по линии S1 было временно приостановлено. Это повлияло на участок между Целендорфом и Шёнебергом, как подтвердило Deutsche Bahn. В настоящее время интервал движения поездов составляет 10 минут только между Фрёнау и Фриденау.

По словам представителя пожарной службы Берлина, сообщившего Deutsche Presse-Agentur, проблема возникла с системой торможения поезда, что привело к появлению облака дыма. К счастью, так как инцидент произошел на станции, все пассажиры были успешно эвакуированы. Сообщений о травмах не поступало. "Никаких действий не требовалось", - заявил представитель. Пожарная служба присутствовала с командой из 42 человек.

Несмотря на возникшие неудобства, Deutsche Bahn работает над возобновлением регулярного железнодорожного сообщения по линии S1 как можно скорее. В связи с этим пассажирам рекомендуется рассмотреть альтернативные варианты транспорта, такие как автобус или метро.

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