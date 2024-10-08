Приостановление использования "самоубийственной капсулы" в ожидании продолжающегося уголовного расследования после смертельного случая с американкой.

Лидер организации "Последний шанс", базирующейся в Швейцарии, Флориан Вильет, в настоящее время находится под стражей до суда, как сообщают сами организации и Exit International, связанная группа, основанная в Австралии около полувека назад.

Швейцарские правоохранительные органы задержали Вильета и других лиц после трагической смерти 64-летней женщины из американского Среднего Запада 23 сентября. Она стала первым человеком, использовавшим устройство под названием "Сарко" в лесной местности недалеко от Шаффхаузена, близ границы с Германией.

Лица, первоначально задержанные в связи с инцидентом, были освобождены из-под стражи, согласно заявлениям властей.

Швейцария славится одними из самых либеральных законов в мире в отношении самоубийства с помощью третьих лиц, но первое использование Сарко вызвало дискуссии среди законодателей.

Швейцарские законы разрешают самоубийство с помощью третьих лиц при соблюдении определенных условий, таких как то, что человек принимает свою жизнь без какого-либо внешнего вмешательства и без корыстных мотивов со стороны помощников.

По состоянию на 23 сентября правозащитные группы объявили, что 371 человек начали процесс подачи заявки на использование Сарко в Швейцарии. Однако заявки были приостановлены после первого использования устройства.

Exit International, базирующаяся в Нидерландах и возглавляемая доктором Филипом Нитшке, несет ответственность за разработку Сарко, 3D-печатного устройства, которое стоило более миллиона долларов в создании.

Капсула Сарко оснащена лежачим креслом и кнопкой, которая выпускает азотный газ из резервуара под камерой. Это вводит газ в герметичную камеру, вызывая сон и, в конечном итоге, смерть от удушья в течение нескольких минут.

Exit International утверждает, что Вильет был единственным свидетелем смерти женщины, описав событие как "мирное, быстрое и достойное". Однако эти утверждения не были независимо подтверждены.

В тот же день министр здравоохранения Швейцарии Элизабет Баум-Шнейдер заявила в парламенте, что использование Сарко не будет считаться законным. Женщина, в частности, якобы имела serious иммунодефицит.

Exit заявляет, что, по словам их швейцарских юристов, использование устройства разрешено швейцарским законодательством.

Правозащитные группы добавили, что узнали о позиции министра по этому вопросу только после первого использования Сарко. Они подчеркнули, что это было простым совпадением и не было их намерением.

Использование устройства Сарко в Европе, в частности в Швейцарии, вызвало интенсивные дискуссии среди европейских законодателей. После инцидента Exit International, разработавший Сарко в Европе, ставит под вопрос позицию Швейцарии по отношению к самоубийству с помощью третьих лиц.

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