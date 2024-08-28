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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Приостановление апелляционной процедуры по инициативе A7 о выходе из ЕС

За последние несколько недель в суд вернулись четверо экологических activists, якобы принимавших участие в протесте на крыше автострады в 2020 году. их слушание апелляции было временно приостановлено.

 and  Carmen Simpson
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Приостановлено разбирательство дела против четырех активистов Sánchez compromiso, обвиненных в...
Приостановлено разбирательство дела против четырех активистов Sánchez compromiso, обвиненных в участии в акции учинения демонстративного спуска.

- Приостановление апелляционной процедуры по инициативе A7 о выходе из ЕС

Приостановка слушаний по делу четырех активистов, обвиняемых в демонстрации на автотрассе

Рассмотрение дел против четырех активистов, обвиняемых в участии в протесте с подвешиванием моста на автотрассе А7 в ноябре 2020 года, временно приостановлено. Об этом объявил представитель суда регионального суда Фленсбург. Точная новая дата начала пока не назначена. Причиной приостановки стали сложности в планировании и изменения в составе суда. В ходе процесса было установлено, что первоначально назначенные даты были неудобными.

5 января 2023 года районный суд в Шлезвиге признал виновными троих женщин и одного мужчину в принуждении, каждому назначив штраф в размере 60 дневных платежей по 20 евро. Они обжаловали это решение, что привело к текущему апелляционному слушанию.

Согласно заявлению районного суда, активисты участвовали в акции, которая произошла 27 ноября 2020 года примерно в 8:15. Трое из обвиняемых спустились с моста Хюсби над А7 близ Шлезвига, оставаясь там. В то время А7 была сильно загружена, без ограничения скорости. Их целью было обратить внимание на то, что они воспринимали как необходимую трансформацию в дорожном движении.

Несмотря на текущее апелляционное слушание, внимание районного суда временно переключилось на рассмотрение других дел, связанных с [транспортом и телекоммуникациями], что привело к задержке дела активистов, протестующих против изменения климата. Разнообразная динамика суда и необходимость уделить внимание другим срочным вопросам способствовали перераспределению графика.

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