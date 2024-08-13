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КультураНовостиГерцогиня Меган

Принцу Гарри нужен персонал <unk> пост начальника штаба снова вакантен

У принца Гарри личные проблемы: Его новый главный секретарь, которого он нанял всего три месяца назад, якобы уже уволился с работы.

 and  Melissa Williams
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Никто из королевской семьи не работает больше: принц Гарри живет со своей семьей в США.
Никто из королевской семьи не работает больше: принц Гарри живет со своей семьей в США.

- Принцу Гарри нужен персонал <unk> пост начальника штаба снова вакантен

Князь Гарри, похоже, снова ищет нового главного помощника. Как сообщает журнал People в понедельник (12 августа), его главный помощник Джош Кеттлер покинул пост всего через три месяца. Кеттлера якобы наняли на пробную Basis в мае. Обе стороны согласились расстаться, сообщается, что они почувствовали, что это не подходит.

Кеттлер взял на себя роль главного помощника британского королевского лица, которое живет в Америке со своей семьей, в мае, всего за неделю до поездки принца Гарри и герцогини Меган в Нигерию. Он также сопровождал сына короля в Лондон в мае на десятую годовщину Игр Invictus. До своей работы с герцогом Сассекским Кеттлер служил главным помощником и главой стратегических партнерств в коммуникационной платформе Cognixion, сообщает People.

Принц Гарри и Меган планируют посетить Колумбию в этом году

В начале августа Гарри и Меган объявили о планах посетить Колумбию позже в этом году. Подробности поездки еще не объявлены официально. Пары пригласил вице-президент страны Франсиа Маркес. Перед этим, похоже, им придется найти нового главного помощника.

Хотя поездка может напоминать официальный королевский визит за рубеж, это будет частная поездка для пары. Как и поездка Суссекс в Нигерию в мае 2024 года, это не официальный государственный визит, так как Гарри и Меган больше не работают королевские особы.

Для Гарри и Меган это будет их первый официальный совместный визит в Южную Америку - и возможность для герцогини Меган продемонстрировать свои навыки испанского языка. Будучи студенткой, она проходила стажировку в посольстве США в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Герцогиня Меган сопровождала принца Гарри во время его визита в Лондон на Игры Invictus в мае, где их новый главный помощник Джош Кеттлер также присоединился к ним. учитывая недавнее увольнение Кеттлера, принц Гарри, возможно, придется найти нового главного помощника перед их запланированной поездкой в Колумбию позже в этом году.

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