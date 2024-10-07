Принц Уильям попрощался с Кейт в Олимпии.

На самом деле, принц Уильям - поклонник спортивных событий и хотел бы посетить Олимпиаду в Париже. Однако, учитывая состояние его жены Кэтрин, он решил остаться дома. Риск заразить ее COVID, у которой рак, был слишком высок.

Во время спортивного мероприятия принц Уильям поделился, что ему пришлось пропустить Олимпиаду в этом году, чтобы не принести COVID домой, пока его жена проходит химиотерапию. Он объяснил свое отсутствие на мероприятии в Париже в июле, где присутствовали другие британские достойные лица, такие как премьер-министр сэр Кир Стармер, как меру предосторожности против заражения вирусом и его распространения.

Однако во время своего визита в центр плавания в Гейтсхеде, где он общался с олимпийцами и паралимпийцами, он выразил свою досаду. Как сообщает "Скай", Уильям признался, что "очень хотел" быть в Париже.

Открытие рисков COVID

Принц Уильям не стал вдаваться в подробности причин своей обеспокоенности возможным заражением COVID во время разговора с олимпийским пловцом Адамом Питти, Томом Дином и паралимпийцами Мейси Саммерс-Ньютон и Луизой Файдс. Однако вирус все еще был распространен на мероприятии. Например, Питти едва не завоевал золотую медаль в мужском заплыве на 100 метров брассом, но довольствовался серебром. На следующий день он объявил, что testerovann positive на COVID.

"Я действительно хотел пойти, но после прочтения о COVID я решил, что не стоит рисковать принести вирус домой, пока моя жена проходит химиотерапию", - сказал Уильям сейчас, добавив, "Но мы все смотрели. Мы каждый день болели".

Нет опасений на Евро 2020

Его опасения, казалось, рассеялись во время чемпионата Европы по футболу УЕФА в Германии в июне и июле. Принц Уильям посетил три разных стадиона во время турнира. 20 июня он болел за Трех львов на матче группового этапа против Дании. Он также не пропустил четвертьфинальный матч против Швейцарии 6 июля. И он присутствовал на финальном матче против Испании 14 июля.

Жена принца Уильяма, Кэтрин, принцесса Уэльская, объявила в марте, что у нее диагностирован рак и она проходит химиотерапию, которая может ослабить сопротивляемость организма к инфекциям, таким как COVID. В прошлом месяце королевская семья объявила, что она завершила лечение.

Несмотря на желание посетить Олимпиаду в Париже, принц Уильям вынужден был приоритетно относиться к здоровью своей жены из-за ее диагноза рака и химиотерапии. Поэтому он решил остаться дома, чтобы не принести COVID-19 домой.

Ссылаясь на прошлое интервью, принцесса Уэльская выразила сожаление мужа о пропуске Олимпиады, упомянув, что "он очень хотел бы быть в Париже".

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