- Принц Хакон с энтузиазмом поддерживает норвежских спортсменов

На прошлой неделе принц Хаакон присутствовал на свадьбе своей сестры в Гейрангере, Норвегия, но через неделю он уже в Париже, поддерживая паралимпийскую команду Норвегии. 3 сентября 51-летний наследный принц Норвегии подбадривал своих соотечественников на Играх в Париже, наблюдая, как они завоевывают две бронзовые медали. Официальный аккаунт норвежской королевской семьи в Instagram поделился снимками визита принца и моментов завоевания медалей.

Визит принца Хаакона в спортзалы спортсменов

День начался с визита принца Хаакона в спортзалы норвежской команды, как объявил дворец в Instagram. Принц общался не только с потенциальными медалистами из своей страны, но и с победителями бронзовых медалей. Фотографии, опубликованные дворцом, показали принца, беседующего с норвежскими спортсменами.

Фотографии, опубликованные дворцом, показали 26-летнюю Хелле Софие Сагоей, которая завоевала третье место в финале женского одиночного пара-бадминтона против своей индонезийской соперницы Садиях Кхалиматус (24). 22-летний Фредрик Сольберг завоевал бронзу в мужском заплыве на 50 метров вольным стилем.

Европейские монархи на Паралимпиаде 2024

Принц Хаакон не единственный европейский монарх, который поддерживает Паралимпиаду. 18-летний кронпринц Дании Кристиан также отправился в Париж, чтобы поддержать датскую команду. В Instagram от датской королевской семьи сообщается, что датский кронпринц присутствовал на матчах по регби на колясках и настольному теннису.

Подбадривание паралимпийских спортсменов также пришло от королевы Летиции Испании (51). Снимки в Instagram показывают, как она поддерживает испанского спортсмена Иньиго Ллопис (25), который в итоге завоевал золото в мужском заплыве на 100 метров на спине.

Поддержка кронпринца Хаакона норвежским спортсменам

После общения с спортсменами кронпринц Хаакон обратился к команде, выразив свою гордость и поддержку. Он напомнил им о их силе и стойкости, которые привели их на Игры в Париж.

Под заголовком "Кронпринц Хаакон поддерживает паралимпийцев Норвегии" официальный аккаунт Instagram поделился фотографией принца, произносящего вдохновляющую речь.

Читайте также: