Принц Хакон Норвегии признает проблемы в отношениях с мачехой Мариусом.

Норвежская королевская семья пытается справиться с последствиями. Кажется, это бесконечная задача Сизифа. 4 августа Марийс Борг Хёибю, сын кронпринцессы Метте-Марит, физически избил свою подругу и разрушил её квартиру. В ретроспективе, этот инцидент стал лишь началом серии скандалов, связанных с Хёибю. После события, под влиянием "алкоголя и кокаина", 27-летний Хёибю, пасынок кронпринца Хакона, признал свои действия и выразил раскаяние.

Однако близкие друзья Хёибю утверждают, что его раскаяние было ложным, и он вернулся к своим старым привычкам, снова усердно веселясь. Фотография, полученная газетой "Bild", показывает Хёибю осенью 2023 года без рубашки и демонстрирующим большую грудную татуировку. Он держит пистолет и бутылку шампанского Дом Pérignon в одной руке, а пачки норвежской валюты заткнуты в пояс. Друг, близкий к Хёибю, сказал "Bild", что он любит "вечеринки, кокаин и экстази, а также водку, шампанское и красивых женщин".

Норвежский дворец борется с такими вредными фотографиями и заявлениями друзей Хёибю. Кронпринц Хакон признал серьезность ситуации, когда его спросили о скандале, связанном с его пасынком, на открытии выставки нефти и энергии в Ставангере. Он отказался комментировать ситуацию напрямую, вместо этого посоветовав: "Я прошу вас адресовать все запросы, связанные с этим вопросом, адвокату Хёибю". Расследование теперь находится в руках властей, все заинтересованные стороны опрашиваются полицией, сказал Хакон.

"У нас близкие отношения", - сказал он. "Мы знали информацию, которую Марийс поделился с нами, и знали о некоторых его проблемах, но я предпочитаю не вдаваться в подробности".

Когда его спросили, знали ли они о проблемах со здоровьем Хёибю, как он позже утверждал, кронпринц ответил: "У нас близкие отношения. Мы знали информацию, которую Марийс поделился с нами, и знали о некоторых его проблемах, но я предпочитаю не вдаваться в подробности".

Продолжающиеся скандалы, связанные с Марийсом Боргом Хёибю, в том числе его сомнительное поведение и связи, только усугубляют насилие и хаос в его жизни. Несмотря на попытки королевской семьи справиться с ситуацией, вредные фотографии и заявления друзей Хёибю только подливают масла в огонь нарратива о насилие и безрассудстве.

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