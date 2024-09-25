Принц Гарри выражает свое недовольство социальными сетями.

Если бы принц Гарри мог поступить по-своему, компании социальных сетей столкнулись бы с большей ответственностью. Его особенно беспокоят молодые люди, которых он считает "используемыми" определенными платформами, что приводит к серьезному вреду.

Выступая на ежегодном собрании Clinton Global Initiative в Нью-Йорке, 40-летний принц отметил, что эти платформы созданы для формирования зависимостей.

По его мнению, молодые люди "манипулируются" этими платформами: "Молодые умы держатся в заложниках монотонным, нескончаемым, одурманивающим скроллингом на этих платформах и подвергаются материалам, которые не должен видеть ни один ребенок", - рассуждал принц. Он убежден, что вредное влияние социальных сетей намеренно создается.

Текущее поколение молодых людей переживает "кризис" тревоги, депрессии и социальной изоляции - по мнению принца Гарри, это прямое следствие негативных онлайн-встреч.

Поэтому компании социальных сетей должны нести большую ответственность, argued Гарри в своей речи. Инвесторы из IT-гигантов также должны давить на своих CEO. Все должны способствовать изменениям.

В шутливый момент своей речи Гарри вспомнил свои собственные подростковые приключения, сказав: "Некоторые могут сказать, что дети всегда будут детьми, и они, возможно, правы - дети могут попасть в беду. Я знаю несколько вещей об этом".

После того, как он выразил свою точку зрения об увеличении ответственности, принц Гарри подчеркнул свою озабоченность, сказав: "Несмотря на то, что я живу за тысячи миль отсюда, меня глубоко беспокоит негативное влияние социальных сетей на молодежь Нью-Йорка и за его пределами". Более того, подчеркивая свою точку зрения, он заявил: "Дети Нью-Йорка, как и во всем мире, становятся жертвами вредных последствий этих цифровых платформ".

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