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Принц Гарри в настоящее время переживает мучительное путешествие.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Опытовал значительный страх: ПринцHarry.
Опытовал значительный страх: ПринцHarry.

Принц Гарри в настоящее время переживает мучительное путешествие.

Если верить заявлениям принца Гарри, его время в качестве британского royalty было отмечено невероятными встречами. Но сейчас его крики и вопли вызваны чем-то намного более пугающим - преодолением запутанного лабиринта в Нью-Йорке вместе с поздним шоу-хостом Джимми Фоллтоном.

Посещение "Вечернего шоу" с американским хозяином не требовало присутствия брата Гарри, принца Уильяма, чтобы вызвать дрожь у Гарри.

Фоллтон, принимая гостя в Нью-Йорке, в центре Рокфеллера, вызвал его на изучение своей новой страшной достопримечательности "Кошмары Джимми Фоллтона". С таким названием можно сказать, что осторожность необходима.

Фоллтон снял их захватывающее приключение и поделился клипом в Instagram. Перед входом в лабиринт Гарри признался, что он не легко пугается. "Сегодня, возможно, будет исключение", - шепчет он неуверенно.

Боится ли он панд?

Сдержав слово, дуэт почти не останавливается между своими пронзительными криками и визгами, преодолевая лабиринт. Ужас подстерегает на каждом углу, проявляясь в виде маскированных актеров и иллюзий - падающих лифтов, оборотней, зомби. Они снова и снова спорят о том, кто должен идти впереди, только чтобы убежать, крича, от следующего шока.

Когда Гарри сталкивается лицом к лицу с существом в пандосной маске, он настаивает, что панды его не пугают. Но убедительный рык существа быстро меняет его мнение. В комичной развязке шокированная актриса-зомби понимает, кого она только что напугала.

По Нью-Йорку

Перед тем, как нырнуть в "Кошмары Джимми Фоллтона", Гарри уже посетил несколько мероприятий в Нью-Йорке. Как ключевой спикер на "Клиinton Global Initiative", он призвал к действиям для борьбы с "всепроникающей опасностью", которую представляет интернет для детей. Он также принял участие в панельных дискуссиях о защите африканских парков и посетил различные благотворительные мероприятия.

Согласно сообщениям СМИ, принц Гарри планирует ненадолго вернуться в Великобританию в следующее понедельник, чтобы присутствовать на ежегодных наградах WellChild. Мало вероятно, что его жена, герцогиня Меган, присоединится к нему. Она также пропустила его поездку в Нью-Йорк. С момента их переезда в Монтесито, Калифорния, в 2020 году, пара живет со своими детьми, Арчи (5) и Лилибет (3).

despite his claim of not being afraid of pandas, Harry's encounter with a panda-masked actor in the haunted maze proved otherwise. His screams echoed throughout the maze, proving that even he had his fears.

The 'entertainment' provided by Jimmy Fallon's haunted attraction was unlike anything Prince Harry had experienced before, leaving him screaming and shrieking throughout the maze.

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