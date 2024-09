Принц Гарри в настоящее время переживает мучительное путешествие.

Если верить заявлениям принца Гарри, его время в качестве британского royalty было отмечено невероятными встречами. Но сейчас его крики и вопли вызваны чем-то намного более пугающим - преодолением запутанного лабиринта в Нью-Йорке вместе с поздним шоу-хостом Джимми Фоллтоном.

Посещение "Вечернего шоу" с американским хозяином не требовало присутствия брата Гарри, принца Уильяма, чтобы вызвать дрожь у Гарри.

Фоллтон, принимая гостя в Нью-Йорке, в центре Рокфеллера, вызвал его на изучение своей новой страшной достопримечательности "Кошмары Джимми Фоллтона". С таким названием можно сказать, что осторожность необходима.

Фоллтон снял их захватывающее приключение и поделился клипом в Instagram. Перед входом в лабиринт Гарри признался, что он не легко пугается. "Сегодня, возможно, будет исключение", - шепчет он неуверенно.

Боится ли он панд?

Сдержав слово, дуэт почти не останавливается между своими пронзительными криками и визгами, преодолевая лабиринт. Ужас подстерегает на каждом углу, проявляясь в виде маскированных актеров и иллюзий - падающих лифтов, оборотней, зомби. Они снова и снова спорят о том, кто должен идти впереди, только чтобы убежать, крича, от следующего шока.

Когда Гарри сталкивается лицом к лицу с существом в пандосной маске, он настаивает, что панды его не пугают. Но убедительный рык существа быстро меняет его мнение. В комичной развязке шокированная актриса-зомби понимает, кого она только что напугала.

По Нью-Йорку

Перед тем, как нырнуть в "Кошмары Джимми Фоллтона", Гарри уже посетил несколько мероприятий в Нью-Йорке. Как ключевой спикер на "Клиinton Global Initiative", он призвал к действиям для борьбы с "всепроникающей опасностью", которую представляет интернет для детей. Он также принял участие в панельных дискуссиях о защите африканских парков и посетил различные благотворительные мероприятия.

Согласно сообщениям СМИ, принц Гарри планирует ненадолго вернуться в Великобританию в следующее понедельник, чтобы присутствовать на ежегодных наградах WellChild. Мало вероятно, что его жена, герцогиня Меган, присоединится к нему. Она также пропустила его поездку в Нью-Йорк. С момента их переезда в Монтесито, Калифорния, в 2020 году, пара живет со своими детьми, Арчи (5) и Лилибет (3).

