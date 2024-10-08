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Примерно у четырех из каждых десяти новых наемников есть временные должности.

 and  Ann Bradley
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Приблизительно одна пятая недавних назначений, по-видимому, являются краткосрочными.
Приблизительно одна пятая недавних назначений, по-видимому, являются краткосрочными.

Примерно у четырех из каждых десяти новых наемников есть временные должности.

По данным Института экономических и социальных исследований (WSI) Фонда Ханса Бёклера, примерно сорок процентов новых сотрудников, грубо говоря, изначально получают только временный договор, а для лиц младше 25 лет этот показатель составляет почти пятьдесят процентов. Несмотря на то, что этот показатель постепенно снижается, он все еще остается существенным. Существуют значительные различия в разных регионах.

WSI проанализировало данные Федерального агентства по трудоустройству за последний квартал 2023 года и обнаружило, что 37,8% всех новых сотрудников, уплачивающих социальные взносы, были приняты на временной основе. В последнем квартале 2021 года, сразу после кризиса COVID-19, этот показатель составлял 42%.

Доля временных контрактов среди молодых работников составляла 48,4% к концу 2023 года. Для лиц в возрасте от 25 до 54 лет этот показатель составлял 35,1%, а для лиц в возрасте от 55 до 65 лет - 32,3%. Среди новых сотрудников, которым исполнилось 65 лет и старше, доля временных контрактов существенно возросла, и более половины из них были приняты на временной основе в 2023 году.

WSI объясняет значительные региональные различия отраслями, в которых новым сотрудникам чаще всего предлагают временные контракты. По всей стране самый высокий процент новых сотрудников на временной основе можно найти в городе Хайдельберг, где есть крупный университет и больница (62,5%). За ним следует Кёльн, где сильны медиа- и рекламные индустрии (62,2%). По данным WSI, третье место занимает Потсдам (59,0%), что объясняется наличием там киноиндустрии.

К концу 2023 года почти удалось вернуться к уровням до пандемии по проценту временных контрактов среди новых сотрудников. Несмотря на это, почти половина молодых работников по-прежнему получают только временные соглашения.

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