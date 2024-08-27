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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Примерно треть предприятий выражают обеспокоенность по поводу своей конкурентоспособности.

В отчетах Палаты промышленности и торговли отмечается, что высокие затраты на энергетику замедляют бизнес в регионах, инвестиции в которые вот-вот должны стартовать. Тем не менее, эти проблемы нельзя считать разовыми.

 and  Wendy Allen
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На севере, как сообщается в отчетах IHK, примерно одна треть компаний испытывают беспокойство по...
На севере, как сообщается в отчетах IHK, примерно одна треть компаний испытывают беспокойство по поводу своей конкурентной способности.

Опрос предпринимателей проведен Палатой торговли - Примерно треть предприятий выражают обеспокоенность по поводу своей конкурентоспособности.

Почти треть компаний в Северной Германии считают, что их конкурентоспособность в Германии находится под угрозой, согласно опросу Палаты промышленности и торговли (IHK). К такому выводу пришли в результате опроса "Барометр энергетического перехода" Палаты промышленности и торговли Германии, представленном IHK Nord в Гамбурге. Основной причиной беспокойства является высокая стоимость энергии, которая также влияет на стратегии инвестиций этих компаний.

Около 29% компаний сократили свои инвестиции в основные операции, в то время как 20% отложили инвестиции в меры по защите окружающей среды. Одновременно опрос 503 компаний из Северной Германии показал, что 38% считают влияние энергетического перехода на их конкурентоспособность отрицательным или очень отрицательным. С другой стороны, только 23% считают влияние положительным.

"Северная Германия, известная своими значительными возможностями производства возобновляемой энергии, такой как ветер, солнце, геотермальная и биомасса, может извлечь выгоду из перехода к климатически нейтральной экономике", - заявил Бернхард Бронс, председатель IHK Nord. Однако он подчеркнул, что бизнесу необходина политическая поддержка и стабильность, чтобы воспользоваться этими возможностями.

Вызов перехода

Основные проблемы для бизнеса при переходе - нестабильность и ненадежность энергетической политики и избыточная бюрократия. Медленные планы и процедуры утверждения занимают третье место среди проблем, согласно IHK. К сожалению, запланированные правительством меры еще не достигли большинства компаний, отметил Бронс.

"Немедленное расширение электросетей и создание инфраструктуры водорода являются критически важными", - подчеркнул Бронс. Компаниям Северной Германии необходим надежный доступ к водороду для достижения своих климатических целей.

Самой часто запрашиваемой политической мерой для обеспечения безопасного энергетического перехода является снижение налогов и сборов на электроэнергию, согласно IHK.

Европейский Союз, делая ставку на устойчивые энергетические политики, потенциально может предоставить политическую поддержку и стабильность, чтобы помочь компаниям в Северной Германии преодолеть вызовы энергетического перехода. Однако многие компании в Северной Германии, входящие в более широкий рынок Европейского Союза, в настоящее время обеспокоены отрицательным или очень отрицательным влиянием энергетического перехода на их конкурентоспособность в Европейском Союзе.

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