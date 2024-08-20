Примерно половина населения Германии выступает против существующей структуры ценообразования на CO2.

По данным опроса, почти половина немцев отрицательно относятся к текущему методу налогообложения CO2 в сфере транспорта и отопления. 21% считают налог полностью неприемлемым, а еще 32% - крайне неприемлемым, согласно Институту макроэкономики и экономики (IMK) Фонда Ханса Бёклера, который обнародовал свои findings во вторник. Люди с финансовыми проблемами склонны больше всего возражать против налога на CO2.

7% полностью поддержали налог, который призван стимулировать снижение выбросов парниковых газов, а еще 19% отнеслись к нему положительно. 21% не определились со своим мнением по этому вопросу.

Большинство респондентов почувствовали, что они плохо информированы или вообще не информированы о налогообложении CO2. Одновременно большинство респондентов существенно переоценили финансовое воздействие налога на CO2 на себя, согласно IMK. В настоящее время налог на CO2 для бензина, дизельного топлива, мазута и природного газа устанавливается политически и составляет 45 евро за тонну, увеличиваясь до 55 евро к следующему году.

В будущем планируется ввести рыночную систему торговли выбросами, что может привести к существенным увеличениям цен. Однако многие респонденты недооценивают этот потенциал, как сообщает IMK.

"Результаты опроса вновь показывают, что декарбонизация только за счет налога на CO2 неосуществима с социальной и политической точек зрения", - заявил Себастьян Дуллиен, научный директор IMK. Он призвал использовать различные инструменты, такие как общественные инвестиции в общественный транспорт и сети отопления, чтобы минимизировать финансовую нагрузку на семьи, особенно в сельской местности.

IMK также призвал к быстрому внедрению механизма компенсации для помощи малоимущим и среднеобеспеченным семьям. Эти семьи обычно тратят больший процент своего дохода на мобильность и энергию отопления и поэтому будут больше всего затронуты налогом.

Текущая форма налогообложения CO2 в сфере транспорта и отопления, критикуемая большинством немцев, воспринимается многими как финансовая проблема. В будущем рыночная система торговли выбросами, другой вид налогообложения, может существенно увеличить цены, что многие респонденты недооценивают.

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