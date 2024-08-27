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Примерно одна пятая женщин-педагогов меняет свою профессиональную среду.

В учреждениях раннегоучения Нижней Саксонии отмечается рост числа сотрудников на 27 000 человек с 2013 года. К сожалению, значительное число воспитателей decides to leave their field.

 and  Anthony Ross
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Многие детские сады в Нижней Саксонии испытывают кадровый дефицит.
Многие детские сады в Нижней Саксонии испытывают кадровый дефицит.

- Примерно одна пятая женщин-педагогов меняет свою профессиональную среду.

Несмотря на дефицит квалифицированных работников в многочисленных детских садах по всей Нижней Саксонии, численность персонала в этой сфере в последнее время существенно выросла. Исследование, проведенное Институтом исследований занятости Нижняя Саксония-Бремен, показало, что к 2022 году в детских садах было дополнительно трудоустроено более 26 700 человек по сравнению с 2013 годом, что составляет рост на 52%.

Однако исследователи также отметили, что около 20% работников детских садов, в основном женщины (94%), часто меняют профессию и выбирают другие возможности. Этот тренд можно объяснить не только профессиональными сменами, но и сложными условиями труда при нехватке персонала, физическими нагрузками, такими как постоянный шум и сгорбленная поза, стрессом и давлением.

Улучшение условий труда могло бы помочь преодолеть дефицит квалифицированных кадров в детских садах, так как профессионалы, возможно, останутся в этой сфере дольше или сотрудники на неполной ставке увеличат свои еженедельные часы работы. В настоящее время доля работников на неполной ставке в детских садах составляет впечатляющие 72% персонала.

Исследование показало, что заработная плата существенно выросла за годы, и вопрос оплаты должен занимать теперь менее важное место в дискуссиях о привлечении большего числа квалифицированных специалистов. Фактически, полный рабочий день в детском саду составляет около 3600 евро brutto, что примерно на 125 евро больше, чем средняя зарплата всех сотрудников в Нижней Саксонии.

В целом, в детских садах Нижней Саксонии трудоустроено более 78 000 человек. Исследователи связывают значительный рост этих профессий в последние годы с их "огромной значимостью" для общества.

Стоит отметить, что гендерный состав и доля сотрудников на неполной ставке в детских садах существенно отличаются от других секторов. Доля женщин и сотрудников на неполной ставке значительно выше, а возрастная группа моложе, и иностранные работники относительно редки (около 3%). Одной из возможных причин является сложность признания иностранных квалификаций в этой профессии по сравнению с другими.

Рост числа сотрудников в детских садах можно объяснить, в том числе, признанием их важной роли в обществе, что делает эту сферу привлекательной для образования и карьерного роста. Чтобы удержать квалифицированных работников и бороться с высокой текучестью кадров, необходимо улучшить условия труда, предоставить возможность профессионалам увеличить свои еженедельные часы работы и остаться в этой сфере дольше.

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