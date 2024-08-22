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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

Примерно на 14,8% меньше урожая зерна по сравнению с предыдущим годом.

В этом году из-за обильных осадков урожай пшеницы, ячменя и других культур значительно снизился среди сельскохозяйственных рабочих Нижней Саксонии. С другой стороны, наблюдается увеличение производства летних зерновых культур.

 and  John Stellmacher
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Урожай зерновых в Нижней Саксонии в этом году менее благоприятен по сравнению с уборкой 2023 года.
Урожай зерновых в Нижней Саксонии в этом году менее благоприятен по сравнению с уборкой 2023 года.

- Примерно на 14,8% меньше урожая зерна по сравнению с предыдущим годом.

В Нижней Саксонии прогнозируется сбор примерно 4,6 миллиона метрических тонн зерновых, за исключением кукурузы, в этом году - снижение примерно на 14,2% по сравнению с 2023 годом. Это снижение в основном обусловлено уменьшением площади, посвященной зерновым, на 9,3%, до 696 800 гектаров, согласно Государственному статистическому управлению Нижней Саксонии (ГСУНС).

В предыдущие годы наблюдались потери из-за засухи, но в этом году проблемы вызваны избыточной влажностью. Зимняя ячменя, известная своей чувствительностью к затоплению, сократилась на 7,6% по сравнению с прошлым годом. Зимняя пшеница, скорее всего, сократится на 25,5%, в основном из-за сокращения площадей под посевы. Ожидается сокращение ржи на 4,4% по сравнению с прошлым годом.

Продолжительные дожди и наводнения

Сокращение площадей под посевы в основном обусловлено продолжительными дождями и наводнениями в различных регионах. Многие поля не были посеяны в соответствии с планом, ни осенью, ни весной. Кроме того, во время фазы налива зерна выпало на 72% больше осадков, чем среднегодовая норма с 1981 по 2023 год. Ассоциация фермеров Нижней Саксонии Landvolk опасается, что некоторые операции могут понести убытки из-за низкой урожайности.

В качестве временного решения было посажено больше летних зерновых. Площади под них расширились на 109%. Таким образом, средняя урожайность летних зерновых, скорее всего, будет на 40% выше, чем в прошлом году.

Пресс-релиз ГСУНС

Несмотря на увеличение площади под летние зерновые, обусловленное пресс-релизом ГСУНС, общий сбор зерновых в Нижней Саксонии все еще ожидается снизиться, учитывая сокращение зимней ячмени, пшеницы и ржи. Эта неблагоприятная ситуация в основном связана с продолжительными дождями и наводнениями в Нижней Саксонии.

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