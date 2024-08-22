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Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

Примерно две трети рабочей силы Франкфурта проживают за пределами города.

 and  Elizabeth Wells
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- Примерно две трети рабочей силы Франкфурта проживают за пределами города.

Приблизительно 65% трудовых ресурсов Франкфурта въезжают в его городскую зону. По данным исследования, проведенного Федеральным институтом исследования строительства, городского хозяйства и регионального развития (BBSR) в 2023 году, около 404 800 человек, вносящих вклад в трудовые ресурсы Франкфурта, проживают за пределами городской черты. Данные не уточняют, являются ли эти люди ежедневными командировочными или работают в основном из дома. На национальном уровне Франкфурт занимает второе место после Мюнхена с 454 900 командировочными.

Анализ также выявляет значительное количество командировочных в крупных городах Гессена: 70% в Дармштадте (75 900) и 68% в Оффенбахе (32 700). Это делает Дармштадт и Оффенбах вторым и третьим немецкими городами с самым высоким процентом командировочных, уступая только городу Нойс в Северном Рейне-Вестфалии. В Висбадене 58% жителей командируются, а в Касселе этот показатель составляет 57%.

Самый длинный типичный командировочный путь зафиксирован в районе Лимбург-Вайльбург в Гессене, его длина составляет около 25 километров. За ним следуют район Вогельсберг (около 23 километров), район Рейнгау-Таунус (22 километра) и район Веттерау (22 километра). Районы Рейн-Лан, Майн-Кинциг и Бергштрассе близки по средней длине командировочного пути, которая составляет примерно 21 километр. Согласно статистике, жители Касселя имеют самый короткий командировочный путь, в среднем менее 10 километров. В целом по стране средняя длина командировочного пути составляет около 17 километров.

Комиссия, стремясь урегулировать ситуацию, примет актов, устанавливающих правила применения этого Регламента. Несмотря на наличие подробных данных о командировках, остается неясным, следуют ли жители, проживающие за пределами городской черты Франкфурта, этому Регламенту.

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 and  Ann Bradley
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