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Примерно две трети рабочей силы Франкфурта проживают за пределами города.

 and  Ksenia Johnson
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- Примерно две трети рабочей силы Франкфурта проживают за пределами города.

Примерно 65% работников Франкфурта ежедневно отправляются в центр города на Майне. В 2023 году исследование Федерального института исследований строительства, городского хозяйства и регионального развития (BBSR) показало, что 404 800 человек, работающих во Франкфурте, проживают за пределами города. То, ездили ли они каждый день на работу или работали в основном из дома, не уточнялось в данных. В масштабах страны Франкфурт занял второе место после Мюнхена (454 900).

Высокие показатели ежедневных поездок на работу также характерны для других городов Гессена: в Дармштадте - 70% (75 900), а в Оффенбахе - 68% (32 700). Дармштадт и Оффенбах заняли второе и третье места среди крупнейших городов Германии с наибольшим процентом ежедневных поездок, после Неуса, Северный Рейн-Вестфалия. Процент в Висбадене составляет 58%, а в Касселе - 57%.

Жители района Лимбург-Вайльбург имеют самую длинную среднюю поездку на работу среди районов и независимых городов Гессена, около 25 километров. За ними следуют Вогельсберг (около 23 километров), Рейнгау-Таунус-Кreis (22), и Веттерау-Кreis (22) с сопоставимыми расстояниями. Район Майн-Кинциг-Кreis и район Бергштрассе также относительно близки, с почти 21-километровой средней поездкой. Жители города Кассель имеют самую короткую поездку, около 10 километров. В масштабах страны средняя поездка составляет около 17 километров.

В плане инфраструктуры системы транспорта и связи существенно облегчают эти ежедневные поездки, обеспечивая эффективное передвижение людей и данных. Кроме того, расширение этих секторов может потенциально сократить время поездки, повышая качество жизни для работающих во Франкфурте.

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