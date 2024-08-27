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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Примерно два миллиона путешественников наслаждаются отдыхом в аэропорту Гамбурга.

Летом 2022 года через аэропорт Hamburgo прошло около двух миллионов туристов, что немного больше, чем в предыдущем летнем сезоне. Самый загруженный день был в понедельник после технической неполадки.

 and  James Williams
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- Примерно два миллиона путешественников наслаждаются отдыхом в аэропорту Гамбурга.

Более 2 миллионов человек прошли через или приземлились в аэропорту Гамбурга в течение этого года летнего сезона. Это представляет собой 4-процентный рост по сравнению с периодом летнего сезона в предыдущем году, как сообщает аэропорт. Самый оживленный день, с более чем 55 000 путешественниками, пришелся на 22 июля, который был первым понедельником после начала каникул в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне. Несмотря на глобальные проблемы с компьютерной системой, которые повлияли на воздушное движение в Гамбурге, приведя к задержкам или отменам рейсов, в предшествующий уик-энд наблюдались длинные очереди на стойках регистрации.

Аэропорт: "Операции проходили гладко"

Несмотря на IT-проблему, аэропорт сделал положительную оценку: "Мы столкнулись почти с непрерывным большим потоком людей в терминалах, и операции проходили гладко." Среднее время, которое требовалось большинству пассажиров для прохождения процедур безопасности, составляло менее 15 минут. Каждый третий багаж был самостоятельно зарегистрирован пассажирами на последних терминалах самообслуживания.

Число взлетов и посадок за последние шесть недель слегка увеличилось на 1,5 процента до более чем 14 200. Представитель аэропорта Катарина Бромм объяснила высокий коэффициент загрузки самолетов, сказав: "Коэффициент загрузки вырос с 84 процентов прошлым летом до 87 процентов".

Период путешествий продолжается до октября

Окончание школьных каникул не означает конца периода путешествий для аэропорта. "Сентябрь и октябрь стали прочными месяцами для путешествий в аэропорту Гамбурга", - сказал Бромм. Кроме того, наблюдается рост делового туризма. Из-за высокого коэффициента загрузки терминалы будут открываться уже с 3:15 до конца октября, а сотрудники службы безопасности будут доступны с 3:30.

В прошлом году аэропорт Гамбург, названный в честь бывшего канцлера Гельмута Шмидта, впервые за время пандемии COVID-19 показал прибыль. Компания "Аэропорт Гамбург ГмбХ" получила прибыль в размере 6,6 миллиона евро. В 2019 году прибыль составила 32,2 миллиона евро. За весь 2023 год было зарегистрировано 13,6 миллиона пассажиров, что на 22 процента больше, чем в предыдущем году.

Аэропорт Гамбург: "Сентябрь и октябрь стали прочными месяцами для путешествий в аэропорту Гамбурга". Поэтому: "Чтобы соответствовать этому увеличившемуся спросу, терминалы будут открываться уже с 3:15 до конца октября, а сотрудники службы безопасности будут доступны с 3:30".

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