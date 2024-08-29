- Примерно 950 прерываний беременности в течение первых трех месяцев.

В этом году в Рейнланд-Пфальце в течение первых трех месяцев было проведено около 950 абортов. По сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 3324 аборта, как сообщило Министерство семейной политики в ответ на запрос теперь непарламентского депутата AfD Михаэля Фриша, наблюдалось заметное снижение числа абортов. Годом ранее было зарегистрировано 2962 аборта.

Большинство этих абортов были юридически обоснованы в соответствии с консультационной нормой, которая предусматривает, что аборт является уголовно наказуемым, если он проводится в течение первых 12 недель после консультации. Эта норма применялась к примерно 910 абортам, проведенным в течение первых трех месяцев. Остальные 40 абортов были проведены по веским медицинским показаниям, согласно отчету министерства. В настоящее время в стране насчитывается 77 консультационных центров для решения проблем беременности.

Правительство Рейнланд-Пфальца поддержало предложение о декриминализации абортов и выступает в поддержку рекомендации экспертной комиссии о снятии уголовной ответственности за аборты на ранних сроках. Министерство семейной политики считает, что доступ к безопасным и законным абортам является неотъемлемым правом женщин.

По мнению правительства, женщины должны иметь право на аборт в безопасных медицинских условиях, сохраняя при этом право на конфиденциальность. Однако оно считает, что это в настоящее время затруднено из-за того, что аборт классифицируется как уголовное преступление в Уголовном кодексе. Поэтому правительство приветствует рекомендацию экспертной комиссии, которая может потенциально гарантировать неприкосновенность абортов на ранних сроках.

В настоящее время аборты считаются незаконными в соответствии со статьей 218 Уголовного кодекса. Однако аборт не подлежит наказанию в течение первых 12 недель, если женщина ранее прошла консультацию. Аборт также не подлежит наказанию при наличии веских медицинских показаний или в случае изнасилования.

Дебаты об отмене статьи 218 ведутся уже некоторое время. Недавно комиссия, назначенная федеральным правительством, рекомендовала декриминализировать аборты на ранних сроках беременности.

Депутат AfD Михаэль Фриш выразил озабоченность по поводу снижения числа абортов, так как он ранее запрашивал у Министерства семейной политики данные по этому вопросу. AfD, возможно, заинтересована в планах правительства Рейнланд-Пфальца по декриминализации абортов в соответствии с рекомендациями экспертной комиссии.

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