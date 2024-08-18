- Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

Примерно 6300 человек посетили 19 мероприятий на этом году Moritzburg Festival вблизи Дрездена, что на немного больше, чем в прошлом году. Средняя посещаемость составила 94%, как сообщили организаторы.

"Музыка, природа и товарищество идеально сочетались этим летом, создавая неповторимую атмосферу Moritzburg", - отметил художественный директор и виолончелист Ян Воглер.

Фестиваль должен был завершиться вечером премьерой струнного октета "Ночь в логове монстра" Бенджамина Шира, вдохновленного интерьерами барочного замка. 33-й выпуск запланирован на 8-24 августа 2025 года.

С 2 августа 29 международных солистов выступили на фоне барочного замка, отмечая разнообразие литературы камерной музыки. Инновационные форматы включали танцевальную ночь и мероприятие, сочетающее концерт с экскурсией по замку.

Моritzburg Chamber Music Festival, основанный в 1993 году Яном Воглером,Peter Bruns и Kai Vogler, является одним из ведущих в Европе мест для камерной музыки. Каждый год музыканты со всего мира собираются в живописных окрестностях легендарной охотничьей резиденции курфюрста Августа Сильного (1670-1733), репетируют вместе и выступают в различных ансамблях. С 2006 года также работает Академия Moritzburg Festival для молодых талантов, возглавляемая скрипачкой Мирой Ванг.

Моritzburg Chamber Music Festival с его богатой историей и международным признанием ежегодно проходит в Германии. На фестиваль приезжают несколько выдающихся музыкантов со всего мира, который проходит на фоне потрясающего барочного замка в Саксонии.

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