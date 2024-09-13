Примерно 560 000 детей в Газе получают прививки от полиомиелита, поскольку завершается начальная фаза кампании иммунизации.

Работники гуманитарной помощи превысили 90% запланированного охвата вакцинацией в начальном этапе инициативы, возглавляемой ООН, согласно данным UNRWA, агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам. Второй раунд вакцинации запланирован на четыре недели вперед, как объявило в понедельник Бюро ООН по координации гуманитарных вопросов.

Директор-генерал ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус выразил свою благодарность медицинским работникам, которые справились с этой сложной операцией, в посте в социальных сетях. Он также признал доверие и сотрудничество семей.

Доктор Тедрос отметил: "Это исключительное достижение посреди ежедневных трудностей в секторе Газа. Перемирие могло бы привести к еще большим достижениям".

Израильская атака на Газу, вызванная нападениями ХАМАС 7 октября, спровоцировала гуманитарную катастрофу и разрушила жизненно важную инфраструктуру. Более 70% водоснабжения и санитарных сооружений были разрушены или повреждены, как сообщалось в июле группой WASH, коллективом, возглавляемым ООН, ответственным за координацию гуманитарных усилий в области воды, санитарии и гигиены. Кроме того, израильские ограничения на помощь истощили запасы топлива, хлора и запасных частей, что привело к проблемам с водоснабжением, очисткой и обработкой сточных вод, как сообщает агентство.

Кампания ООН по ликвидации полиомиелита, осуществляемая по просьбе Израиля, была начата после обнаружения высоко заразного вируса в образцах сточных вод в июне. В августе 11-месячный ребенок стал первым человеком, у которого был диагностирован полиомиелит в Газе за 25 лет.

Полиомиелит в основном поражает детей в возрасте до 5 лет, приводя к постоянному параличу и, в тяжелых случаях, к смерти. Он очень заразен, и единственный способ борьбы с ним - вакцинация, согласно ВОЗ.

Работники гуманитарной помощи столкнулись с многочисленными препятствиями при реализации программы вакцинации, особенно в северной части Газы. Они назвали израильские приказы об эвакуации, дороги, поврежденные бомбардировками, эскалацию конфликтов и ограниченные запасы топлива основными проблемами.

Махмуд Шаляби, местный работник гуманитарной помощи из Великобритании, базирующийся в НПО "Медицинская помощь палестинцам" (MAP), выразил свои опасения по поводу продолжающегося насилия израильских войск в интервью CNN во вторник. Он сказал: "В последние дни израильская армия неоднократно атаковала и убивала палестинцев. Это ужасно".

По меньшей мере 25 сотрудников MAP сейчас находятся в Газе, чтобы поддержать кампанию ООН, с акцентом на мониторинг для обеспечения соблюдения международных протоколов и стандартов, согласно веб-сайту организации.

Шаляби признал риски и трудности работы и жизни в Газе в настоящее время, но выразил оптимизм в отношении стойкости палестинского народа и духа медицинских работников. Он заключил: "Несмотря на трудности, эта кампания будет столь успешной, насколько это возможно".

Мухаммад Дарваш и Джереми Даймонд из CNN также внесли свой вклад в этот отчет.

Успешное проведение кампании ООН по ликвидации полиомиелита в Газе является примечательным достижением для мира, учитывая трудности в регионе. Несмотря на израильские ограничения и разрушение жизненно важной инфраструктуры, работники гуманитарной помощи превысили 90% охват вакцинацией, демонстрируя коллективную решимость международного сообщества бороться с такими заболеваниями, как полиомиелит.

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