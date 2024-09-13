Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиСредний Восток

Примерно 560 000 детей в Газе получают прививки от полиомиелита, поскольку завершается начальная фаза кампании иммунизации.

Более 560 000 детей в возрасте до 10 лет в Газе получили начальную дозу вакцины против полиомелита, как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу. Это произошло после разрушения Израилем жизненно важной инфраструктуры водоснабжения и санитарии, что способствовало повторному...

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
Первый этап кампании по вакцинации против полиомиелита завершен в Газе
Первый этап кампании по вакцинации против полиомиелита завершен в Газе

Примерно 560 000 детей в Газе получают прививки от полиомиелита, поскольку завершается начальная фаза кампании иммунизации.

Работники гуманитарной помощи превысили 90% запланированного охвата вакцинацией в начальном этапе инициативы, возглавляемой ООН, согласно данным UNRWA, агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам. Второй раунд вакцинации запланирован на четыре недели вперед, как объявило в понедельник Бюро ООН по координации гуманитарных вопросов.

Директор-генерал ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус выразил свою благодарность медицинским работникам, которые справились с этой сложной операцией, в посте в социальных сетях. Он также признал доверие и сотрудничество семей.

Доктор Тедрос отметил: "Это исключительное достижение посреди ежедневных трудностей в секторе Газа. Перемирие могло бы привести к еще большим достижениям".

Израильская атака на Газу, вызванная нападениями ХАМАС 7 октября, спровоцировала гуманитарную катастрофу и разрушила жизненно важную инфраструктуру. Более 70% водоснабжения и санитарных сооружений были разрушены или повреждены, как сообщалось в июле группой WASH, коллективом, возглавляемым ООН, ответственным за координацию гуманитарных усилий в области воды, санитарии и гигиены. Кроме того, израильские ограничения на помощь истощили запасы топлива, хлора и запасных частей, что привело к проблемам с водоснабжением, очисткой и обработкой сточных вод, как сообщает агентство.

Кампания ООН по ликвидации полиомиелита, осуществляемая по просьбе Израиля, была начата после обнаружения высоко заразного вируса в образцах сточных вод в июне. В августе 11-месячный ребенок стал первым человеком, у которого был диагностирован полиомиелит в Газе за 25 лет.

Полиомиелит в основном поражает детей в возрасте до 5 лет, приводя к постоянному параличу и, в тяжелых случаях, к смерти. Он очень заразен, и единственный способ борьбы с ним - вакцинация, согласно ВОЗ.

Работники гуманитарной помощи столкнулись с многочисленными препятствиями при реализации программы вакцинации, особенно в северной части Газы. Они назвали израильские приказы об эвакуации, дороги, поврежденные бомбардировками, эскалацию конфликтов и ограниченные запасы топлива основными проблемами.

Махмуд Шаляби, местный работник гуманитарной помощи из Великобритании, базирующийся в НПО "Медицинская помощь палестинцам" (MAP), выразил свои опасения по поводу продолжающегося насилия израильских войск в интервью CNN во вторник. Он сказал: "В последние дни израильская армия неоднократно атаковала и убивала палестинцев. Это ужасно".

По меньшей мере 25 сотрудников MAP сейчас находятся в Газе, чтобы поддержать кампанию ООН, с акцентом на мониторинг для обеспечения соблюдения международных протоколов и стандартов, согласно веб-сайту организации.

Шаляби признал риски и трудности работы и жизни в Газе в настоящее время, но выразил оптимизм в отношении стойкости палестинского народа и духа медицинских работников. Он заключил: "Несмотря на трудности, эта кампания будет столь успешной, насколько это возможно".

Мухаммад Дарваш и Джереми Даймонд из CNN также внесли свой вклад в этот отчет.

Успешное проведение кампании ООН по ликвидации полиомиелита в Газе является примечательным достижением для мира, учитывая трудности в регионе. Несмотря на израильские ограничения и разрушение жизненно важной инфраструктуры, работники гуманитарной помощи превысили 90% охват вакцинацией, демонстрируя коллективную решимость международного сообщества бороться с такими заболеваниями, как полиомиелит.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вооруженные силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят военную операцию в аннексированной Западном...
Главные темы

Член команды ООН был среди десяти погибших во время операции израильских вооруженных сил в регионе Западного берега.

Военные Израиля утверждают, что Суфиан Джабер Абду Джавад бросал взрывчатку, в то время как UNRWA сообщает, что он был обстрелян "во время утреннего кофе на крыше своего дома".

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Три гражданина США, в частности泰勒 Томпсон-младший, Марсель Маланга и Бенедикт Рубин Залман-Полун,...
Главные темы

37 человек, в том числе трое американцев, были приговорены к смертной казни в связи с попыткой переворота в Конго.

Подсудимый, состоящий из британца, бельгийца, канадца и различных конголезцев, имеет право обжаловать их осуждение по обвинению в терроризме, убийстве и преступном сговоре

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Про-российская реклама в Риме на площади Маццини 13 сентября 2024 года
Главные темы

Антиитальянские, пророссийские рекламные объявления появляются на рекламных щитах по всей стране.

Антиитальянские, пророссийские рекламные объявления появляются на рекламных щитах по всей стране. Некоторые индивиды, даже те, кого видели в Риме недавно, используют фразы вроде: "Достаточно средств на оружие для Украины и Израиля. Мы жаждем мира. Мы осуждаем войну." Эти плакаты впервые появились в северной Италии в июне и с

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Ияд Синвар, руководитель ХАМАС, участвует в встрече с представителями других палестинских...
Главные темы

Письма главных деятелей ХАМАСа из секретного места после почти 12 месяцев тишины

Письма главных деятелей ХАМАСа из секретного места после почти 12 месяцев тишины Синвар, считающийся негласным политическим главой Газы, как считается, связался с Насраллой, упомянув, что ХАМАС остается верным пути сопротивления, как и его покойный лидер Исмаил Хания, и единству мусульманской общины, сосредоточившись на Оси Сопротивления в противостоянии сионистскому предприятию. Письмо,

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно