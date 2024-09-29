Примерно 48 человек пропали без вести, а девять были найдены мертвыми после того, как лодка перевернулась возле Канарских островов.

Девять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате опрокидывания их судна в ранние часы субботы. Об этом сообщили службы экстренной помощи и спасения.

Из 84 мигрантов, пытавшихся добраться до испанского побережья, 27 были успешно спасены в субботу. Операция по спасению продолжалась в воскресенье с участием трех патрульных кораблей и трех вертолетов, как сообщил представитель испанской береговой охраны Reuters.

Мигранты прибыли из Мали, Мавритании и Сенегала, согласно данным испанских властей.

Количество мигрантов, совершающих переход из Западной Африки на Канарские острова, выросло на 154% с января по июль, составив 21 620 человек за первые семь месяцев, согласно данным пограничного агентства ЕС Frontex. В то же время количество переправ в центральной и западной части Средиземного моря снизилось в тот же период.

Переправы из Турции в Грецию увеличились на 57%, а через Ла-Манш в Великобританию - на 22%.

В субботу около полуночи испанские службы экстренной помощи получили сигнал бедствия от судна, находившегося примерно в 4 милях к востоку от Эль-Йерро. Попытка спасения закончилась трагически, когда судно затонуло, что усложнило операцию из-за сильного ветра и плохой видимости.

Канделария Дельгадо, представитель правительства Канарских островов, предупредила в воскресенье, что если прогнозы на прибытие судов с мигрантами оправдаются, Канарские острова столкнутся с самым серьезным гуманитарным кризисом за последние 30 лет.

Трое спасенных мигрантов были диагностированы с гипотермией и обезвоживанием, как сообщили службы спасения в воскресенье.

Панихида по девяти погибшим мигрантам, в том числе ребенку в возрасте от 12 до 15 лет, как сообщила НГО Walking Borders, состоится в понедельник и вторник.

По мере того, как шансы найти больше выживших становились все меньше, власти установили морг на Эль-Йерро.

Три других судна с 208 мигрантами достигли Канарских островов в течение ночи.

В последнее время спокойные моря и легкие ветры, характерные для позднего лета в Атлантическом океане у западного побережья Африки, стимулировали рост числа мигрантов, как сообщили местные власти в этом месяце.

Самая смертоносная авария с мигрантами за последние 30 лет произошла в 2009 году у острова Лансароте, в результате чего погибли 25 человек.

Рост числа мигрантов, совершающих переход из Западной Африки на Канарские острова, составил 154% с января по июль, с 21 620 мигрантами, пытавшимися пересечь границу, согласно данным Frontex. Среди них были мигранты из европейских стран, в частности, из Мали, Мавритании и Сенегала.

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